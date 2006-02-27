براي سازندگي و رشد ايران به مهندسان خلاق و متكي به منابع داخلي نيازمنديم / اقتصاد دولتي را قبول نداريم

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" محمود احمدي نژاد عصر امروز در گردهمايي بزرگ مهندسان كه با حضور تعداد زيادي از مهندسان سراسر ايران، در سالن وزارت كشور گفت : ما بايد يك جامعه نمونه اسلامي و مقتدر را بسازيم و واقعيت اين است كه اين كار شدني است و در حال حاضر بهترين زمان براي تحقق اين امر فرا رسيده است.

وي افزود : ما در حال حاضر منابع زيادي در اختيار داريم كه البته بي ‌نظير نيستند ولي كم ‌نظيرند؛ ما نيروي انساني زبده ‌اي داريم كه از ديدگاه من بي ‌نظيرند و ما امروز بهترين دانشمندان، مهندسان، علما و مبتكران خلاق را داريم و استعداد سازندگي و خلاقيت در كشور ما بي ‌كران است.

احمدي ‌نژاد با بيان اين ‌كه مهندسان كشور خود را براي آغاز يك مجاهدت عظيم آماده كنند، گفت : ما مي‌خواهيم به سمت توليد و سازندگي حركت كنيم كه البته اين توليد و سازندگي با حضور مردم ميسر است و مردم بايد در متن اين كار حضور داشته باشند و اين سياست واقعي دولت است.

وي افزود : دولت مگر در موارد معدودي آن هم با مشاركت مردم، متصدي اقتصاد نيست؛ البته چرخ ‌دنده ‌ها مقداري كند شده است و البته مقاومتي به صورت طبيعي در برابر هرگونه تحول ساختاري و رفتاري وجود دارد، ولي دولت در اين ارتباط مصمم است.

رئيس جمهور وي با بيان اين ‌كه دولت نمي ‌تواند كشور را به تنهايي بسازد، اظهار داشت : ايران در حال حاضر داراي نيروي مهندسي بي ‌نظير است كه اين نيرو داراي تفكر ويژه ‌اي است.

احمدي نژاد منحني رشد مهندسي كشور را خوب ارزيابي كرد و افزود : اين منحني در برخي مواقع با آسيب ‌هايي مواجه شده و در بعضي مواقع به جاي اين ‌كه دانش و فن‌آوري را در خدمت رشد ملي قرار دهيم، از مسير اصلي منحرف شده‌ ايم.

وي تصريح كرد : ما سه هزار سال قبل داراي شبكه‌هاي قنات بوده ‌ايم كه در اين شبكه آثار مهندسي مثل نقشه ‌برداري، محيط زيست، زمين‌برداري و ديگر تكنيك ‌هاي مهندسي قابل مشاهده است و ما در آن سال‌ها مهندسي داشته‌ايم كه وقتي به زمين نگاه م ‌كرد دقيقا درمي ‌يافت كه در كجا حفره‌ هاي آبي وجود داشته و اين حفره‌ هاي آبي به چه ميزان داراي آب هستند.

رئيس جمهور مهندس ايراني را فردي خلاق ‌ناميد و بابيان اين كه مهندس ايراني به دنبال سازندگي است، گفت : مهندسي يعني خلاقيت و بهينه ‌سازي كه ما به وسيله آن بهترين‌ها و ارزان‌ترين‌ها را بسازيم چون ما مي خواهيم كشورمان را بسازيم و رشد دهيم و براي اين امر به مهندسان خلاق، نوآور و متكي به منابع خود نيازمنديم.

وي با بيان اين كه وقتي ما كشور را بسازيم و در آن توليد ايجاد شود، اين امر خود ضدتورم است، افزود : من مطمئن هستم كه با اتكا به دانش شما مهندسان، دوره مديريتي شما جزو بهترين دوره مديريت‌ها خواهد بود، ولي باز هم مي‌گويم آماده باشيد؛ آماده براي ساختن. البته اين آمادگي به اين معنا نيست كه شما در تهران بنشينيد و به نقاط محروم سر نزنيد بلكه بايد از نقاط محروم شروع كرد و در بودجه سال آينده نيز به اين نقاط توجه ويژه ‌اي شده است.

به گزارش خبرنگار ما در اين مراسم، معاون اول رئيس جمهور، وزير مسكن، وزير نيرو، وزير راه و تعدادي از معاونان اين وزارتخانه ها نيز حضور يافته و سخنراني كردند.