شرط رفتن به بهشت فهم قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد عابدی، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم طی سخنانی در آیین افتتاحیه سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان با بیان نکاتی درباره ارتباط عترت با قرآن گفت: همه معصومین (ع) ارتباط بسیار نزدیکی با قرآن کریم داشتند. امام حسن عسکری(ع) یک تفسیر ۲۱ جلدی داشت اما متأسفانه همه این تفسیر از بین رفته و امروز فقط یک تفسیر یک جلدی آن هم منصوب به امام عسکری وجود دارد. روایت است شخصی زندانی بود و بعد از آزادی نزد امام عسکری رفت و گفت: از شما می‌خواهم که روزی یک ساعت به من درس قرآن بدهید امام هم نذری کردند که هر روز به این شخص درس تفسیر بدهند.

وی با اشاره به وجود چهار تفسیر منسوب به امام صادق (ع) گفت:‌ امام صادق (ع) جلسات تفسیر متعددی داشت و امروز ۳ تفسیر منسوب به امام صادق (ع) داریم و اینها به جز تفسیر قمی است و با احتساب تفسیر قمی ۴ تفسیر منسوب به امام صادق (ع) است. ائمه ما همه اهل قرآن بودند و به تفسیر آیات الهی می‌پرداختند.

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اشاره به اینکه سر امام حسین (ع) مدام در حال قرآن خواندن بود، گفت: سر امام حسین (ع) هنگامی که از کربلا به شام و از عسقلان به قاهره بردند مدام در حال قرآن خواندن بود. این سر در خاندان بنی‌امیه باقی مانده و از نسلی به نسل دیگر به ارث می‌رسید تا اینکه هنگامی که بنی‌امیه در حال انقراض بود سر مبارک امام در عسقلان دفن شد.

وی افزود: با آغاز جنگ‌های صلیبی مسلمانان از بیم اینکه سر مبارک سیدالشهدا (ع) به دست صلیبی‌ها بیفتد فاطمیون مصر به عسقلان رفتند و هدایای زیادی به مسئولان آن شهر دادند تا بتوانند نبش قبر کنند و سر مبارک را از آن مکان نجات دهند. سر مبارک امام حسین (ع) از عسقلان به قاهره منتقل شد و روایت است سر مبارک در یک سینی قرار داشت و در طول مسیر عسقلان به قاهره هیچ‌گاه سینی روی زمین گذاشته نشد. حتی شب‌ها نوبتی هر کس یک ساعت این سینی را در بغل می‌گرفت و این سر مبارک در طول این مسیر هم مدام قرآن می‌خواند.

وی افزود: در قاهره سر مبارک امام حسین (ع) را به مسجدی بردند هنگامی که می‌خواستند سر را دفن کنند گفتند سر خون‌آلود است اما هرچه تلاش کردند که سر را بشویند خون تازه‌ای از سر مبارک جاری می‌شد و به دستور یکی از علمای حاضر سر را همانگونه دفن کردند لذا در قاهره جایی به نام مقام رأس‌ الحسین وجود دارد که امسال متأسفانه این مکان مقدس تعطیل شد.

عابدی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) گفت: حضرت علی (ع) می‌فرمایند: آنچه قرآن درباره خدا، صفات خدا و معرفت خدا بیان می‌کند به همان مقدار اکتفا کنید. این حرف امام به این معنا است اگر قرآن نبود معرفت خدا برای همیشه بسته می‌شد لذا به همین اندازه که ما خدا را می‌شناسیم و می‌فهمیم به برکت قرآن است.

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اشاره به وضعیت زیانکاران در قیامت گفت: در قیامت منادی ندا می‌دهد که هر کس در این دنیا هر کاری کرده زیان کرده به جز کسی که حارث قرآن است یعنی کسی از معارف قرآن به خوبی بهره‌برداری و استفاده می‌کند.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت امام علی(ع) مبنی بر اینکه شرط رفتن به بهشت قرآن کریم است، گفت: امام علی (ع) می‌فرمایند هر کس هرچقدر هم انسان خوبی باشد اما با قرآن کم مأنوس بوده باشد او را در قبر نگه می‌دارند تا قرآن را یاد بگیرد زیرا شرط رفتن به بهشت فهم قرآن است. خوشبختانه در این جشنواره همه چیز از جمله هنر و ادبیات در خدمت قرآن قرار گرفته تا هرچه بیشتر بتوانیم از معارف این کتاب آسمانی بهره‌مند شویم.