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۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان:

طرح کاداستر در ۴۵۴ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی دامغان آغاز شد

طرح کاداستر در ۴۵۴ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی دامغان آغاز شد

دامغان - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان از آغاز اجرای طرح کاداستر در سطح ۴۵۴ هزار و ۸۸ هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در پنج پلاک به مرحله اجرا درآمده است.

احمد علی بهاور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به  آغاز اجرای طرح کاداستر در ۴۵۴ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی دامغان اظهار داشت: این طرح در اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی شهرستان و در پنج پلاک به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: ثبت مالکیت و ایجاد سیستم جامع بانک اطلاعات اراضی، مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه، تهیه نقشه های بزرگ مقیاسی، مدیریت مؤثر سرمایه گذاری های کلان، کاهش مناقشات مربوط به زمین، مدیریت و استفاده بهینه از زمین، مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات آن از اهداف اصلی اجرای طرح کاداستر از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان اضافه کرد: ایجاد موازنه بین بهره برداری و حفظ منابع اراضی ملی، کاهش اختلافات مربوط به مالکیت و مرز بندی تفکیک اراضی، جلوگیری از پایمال شدن حقوق شهروندان و منافع عمومی دولت از دیگر مزایای اجرای طرح کاداستر در سطح اراضی منابع طبیعی است.

بهاور یادآور شد: طرح کاداستر به روندی گفته می شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین، آپارتمان و غیره و در برخی کشورها حتی اموال غیر منقول شامل خودرو ثبت می شود.

وی خاطر نشان کرد: صدور سند در راستای اجرای ماده ۳۹، تنظیم برگ تشخیص، نقشه برداری، اصلاح و بازنگری و اجرای ماده ۱۳ در سطح مناطق آهوانو، اسماعیل آباد، احمدآباد و دیگر مناطق شهرستان از مهم ترین اقدامات واحد ممیزی این اداره طی دو سال گذشته بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دامغان در خاتمه گفت: این شهرستان دارای یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۹ هکتار عرصه منابع طبیعی بوده که ۱۳.۸ درصد عرصه های منابع طبیعی استان سمنان را تشکیل می دهد.

کد مطلب 2964287

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