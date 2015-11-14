عباس انصاریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید به این باشگاه کمک کرد تا از چنین شرایطی خارج شود. در این مدت نامهربانی‌هایی به پرسپولیس شده و نمی‌خواهم بگویم عمدی بوده و یا با قصد و غرضی انجام شده است اما در مجموع این تیم و هوادارانش متضرر شده‌اند.

وی در مورد اینکه چرا علی اکبر طاهری همچنان به عنوان سرپرست به کارش در باشگاه ادامه داده و مدیرعامل برای این باشگاه انتخاب نمی‌شود، افزود: وزارت ورزش به شخص طاهری اطمینان دارد و شاید جلوگیری از دوشغله بودن باعث شده وی همچنان سرپرست بماند اما امیدوارم با تصمیمات مناسب شرایط کل پرسپولیس درست شود.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس مشکل اصلی تیم فوتبال این باشگاه را اضطراب و استرس بازیکنان برشمرد و افزود: بازی کردن در چنین فضایی حتی برای بازیکنان باتجربه هم سخت است. اینکه بازیکن در همه مسائل دخالت می‌کند، با تنش بازی میکند ، آرامش ندارد و نمی‌تواند برای تیمش موثر و مفید باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا خواستی در ورزش وجود دارد که می‌خواهد به پرسپولیس ضربه بزند؟، تصریح کرد: به این موضوع اعتقاد ندارم، شاید پرسپولیس از داوری‌ها لطمه خورده اما یکی از مشکلات حاکم بر فوتبال امروزمان این است که خودمان به داوران استرس وارد می‌کنیم. شما ببینید داورانی که در مسابقات بین‌المللی عملکرد خوبی دارند، در داخل با اضطراب قضاوت می‌کنند و نمی‌توانند عملکرد واقعی خود را ارائه دهند.

انصاریفرد با تاکید بر اینکه قبول ندارد خیلی‌ها بسیج شدند تا به پرسپولیس ضربه بزنند، یادآور شد: تیمی که هجومی بازی می‌کند، مسلما اشتباه داوری برای آن بیشتر از تیمی است که سیستم دفاعی دارد. همچنین وقتی به داوران اعتراض می کنیم و برایشان مشکل به وجود می آوریم آنها در روز قضاوت تمرکز لازم را ندارند.

وی صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: به نظرم مسئولان باشگاه پرسپولیس باید آرامش را به تیم فوتبال برگردانند. شاید ممنوع المصاحبه کردن بازیکنان نه به صورت کلی بلکه صحبت نکردن آنها درخصوص داوری تیم حریف بتواند در شکل گیری این موضوع کمک کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پایان درخصوص اسپانسری که چندی پیش برای پرسپولیس معرفی کرده بود، گفت: همچنان آن شرکت پیگیر است تا پرسپولیس را اجاره کرده و یا سهام باشگاه به این شرکت واگذار شود. البته شاید برخی می‌گویند نمی‌خواهند پرسپولیس واگذار شود اما به نظر من، نمی‌خواهند باشگاه به شخص واگذار شود بلکه می‌خواهند به یک مجموعه با ثبات داده شود.