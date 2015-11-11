اهدای خون مستمر طی ماه محرم در زنجان به خوبی اجرا شد

سیامک اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان زنجان از اولین استان‌های اجراکننده طرح «نذر خون» است، افزود: مردم استان استقبال خوبی از طرح نذر خون داشته‌اند.

وی اظهار کرد: ماه محرم بهترین فرصت برای اهدای خون مناسبتی و مستمر است و در این خصوص در ماه محرم امسال اهدای خون نذری مستمر به خوبی اجرا شد و مردم استقبال بسیار خوبی از این طرح کردند.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان گفت: اهدای خون یک سرمایه فرهنگی مهم است.

اسدی تأکید کرد: ترویج فرهنگ اهدای خون نشانه نوع‌دوستی و دگر خواهی است و طی دو روز تاسوعا و عاشورای امسال بیش از ۶۵۱ واحد خون در بانک خون پایگاه انتقال خون استان زنجان ذخیره شد.

وی افزود: ۳۳۷ نفر در خصوص نذر خون در روزهای تاسوعا و عاشورا نوبت‌دهی شدند تا روزهای دیگر برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون مراجعه کنند.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان افزود: خوشبختانه طی ماه محرم اهدای خون مستمر و برنامه‌ریزی‌شده به خوبی ترویج شد و مراجعات در روزهای غیر مناسبتی با استقبال بیشتری مواجه شد.

اسدی ادامه داد: مردم استان در ایام عادی و ماه صفر هم می‌توانند نسبت به اهدای خون نذری اقدام کنند چراکه نیاز به خون، مختص زمان خاصی نیست.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان بر نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ اهدای خون اشاره کرد و گفت: ازآنجایی‌که نگهداری خون‌های اهدایی علاوه بر هزینه بالای آن تنها مدت کوتاهی میسر است بنابراین لزوم استمرار در این امر وجود دارد.

اسدی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی اهدای خون مستمر نیاز به زمان دارد، گفت: طی ماه محرم امسال اهدای خون مستمر و برنامه‌ریزی‌شده به خوبی تبیین و ترویج شد.