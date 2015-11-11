قطع آب برخی از مناطق شهر یاسوج به دلیل وقوع صاعقه

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: به دنبال بارش باران و وقوع رعد و برق‌های شدید طی روز گذشته، برخی از تاسیسات پمپاژ آب در این شهر خسارت دیدند.

وی افزود: صاعقه موجب سوختن بیش از ۱۰۰ متر از کابل‌های برق پمپ‌های ایستگاه تامین آب امام سجاد یاسوج شد.

وی بیان کرد: به همین دلیل آب شرب بخش‌هایی از مرکز شهر یاسوج از جمله مناطق ابوذرها، سالم آباد، ارم‌ها، مصلی، بیمارستان شهید بهشتی و مناطق اطراف دادگاه در دو روز آینده دچار افت می شود.

قلندری اظهار کرد: از زمان وقوع مشکل در ایستگاه پمپاژ امام سجاد تیم اتفاقات و انرژی آب و فاضلاب یاسوج در صدد رفع مشکل برآمده‌اند و سعی دارند در کمترین زمان ممکن این مشکل برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۹۰درصد آب شرب شهر یاسوج از چاههای آب تامین می شود که با نوسان برق و خراب شدن پمپاژها، برخی از ممناطق دچار مشکل کم آبی می شوند.