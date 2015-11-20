به گزارش خبرنگار مهر، نمی‌دانیم پایان کار برانکو در ایران و با پرسپولیس کجاست اما این را می‌دانیم که این مرد جنتلمن تفاوت‌های فاحش و آشکاری با برخی مربیان دیگر در فوتبال ایران دارد که باید بررسی شود.

ایوانکوویچ شاید در صورت موفقیت، انقلابی در فوتبال ایران به وجود آورد و البته باید دید موفقیت چه تعریفی برای فوتبال و برانکو با این پرسپولیس دارد. تفاوت های او را می شماریم:

ایوانکوویچ به داور کاری ندارد

با وجود آنکه پرسپولیس از داوری ضررهایی دیده و این روزها حتی وزیر هم به این مورد ورود کرده است باید تاکید کرد ایوانکوویچ تقریبا به داورها تاکنون کاری نداشته است. او نه بلد است و نه در شان خودش می بیند که مقصر را داور معرفی کند یا اینکه در کنار زمین بر سر داور آنقدر فریاد بزند که داور بازی را برایش به اصطلاح درآورد.

او بازی به بازی می‌رود دنبال معایب تیمش، تیمی که مهاجمانش هفت یا هشت موقعیت گل به دست می آورند اما گل نمی‌زنند. تیمی که اول از همه یک دروازه بان با ثبات و بی حاشیه و محرومیت لازم دارد.

ایوانکوویچ نه فوتبال را به هم می‌ریزد و نه دنبال این حرف‌هاست. او فوتبال را دوست دارد و آن را با بازی‌های سیاسی در هم نمی‌آمیزد و برای آنکه خودش را از مشکل بیرون بکشد هم داور را مقصر معرفی نمی‌کند.

ایوانکوویچ بهانه بازیکن نمی آورد

هستند مربیان زیادی که پیش از آغاز فصل شروع می‌کنند به بهانه آوردن، مثلا در مورد لیست خریدشان در نقل و انتقالات حرف می‌‌زنند و با ناز و ادا خرید‌های باشگاه خودشان را قابل قبول می‎خوانند و خودشان لیست به خبرنگارها می‌دهند که بگویند باشگاه لیست آنها را نخریده است.

برانکو در واقع می‌داند که قرار است خودش به بازیکن خود کار یاد بدهد، قرار نیست بازیکن برود برایش بازی در بیاورد بلکه باید نقشه این کروات را اجرا کند پس استاندارد‌های بدنی و سنی را داشته باشد بقیه اش را می‌توان حل کرد.

این اعتماد به نفس برانکو از همه موارد دیگر بالاتر و قوی‌تر است. در واقع این اوست که بازی را با تاکتیک‌هایش در می‌آورد نه اینکه بازیکن برود و برای برانکو یک تنه غوغا کند.

ایوانکویچ با کی روش درگیر نمی شود

برانکو می‌داند که برای مطرح شدن یا مطرح ماندن نباید مصاحبه کند، با مصاحبه کردن آدم معروف می‌شود اما محبوب نه. این کروات سرش به کار خودش گرم است و تمریناتش را طراحی می کند و مدام آمار بدنسازی و میزان دوندگی بازیکنانش را بررسی می کند و وقت مصاحبه کردن ندارد.

به ویژه علیه کی‌روش که نه رقیب است و نه رفیق. او یک همکار است که فقط اردو‌های بلند مدتی می‌گذارد و اتفاقا برانکو به جای آنکه مدام مصاحبه کند که تعطیلی خوب است یا بد در تعطیلات برنامه‌هایش را پیش می‌برد.

ایوانکوویچ با سازمان لیگ و مربیان قبلی و مدیر باشگاهش هم کاری ندارد

برانکو اصلا کاری با حاشیه ها ندارد، به نظر می رسد آنقدرعلم دارد و کار نکرده که نه به مربیان سابق کاری دارد، نه به سازمان لیگ می‌خواهد برنامه ریزی یاد بدهد، او مدام آزمایش‌ها و تست‌ها و تاکتیک‌هایش را بررسی می‌کند.

ایوانکوویچ تفاوت های معنی داری دارد

شاید لازم نباشد نام ببریم از مربیانی که به جای فوتبال دوست دارند با داور زندگی کنند و مدام از کنار زمین، پیش از بازی و بعد از بازی در مورد قضاوت حرف می‌زنند یا اینکه دنبال توجیه با سازمان لیگ و بد‌بازی کردن فلان بازیکن و ... هستند. آنها را دوباره با برانکو مقایسه کنید.