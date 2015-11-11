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۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۷

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی:

سبک شعر احمد عزیزی منحصر به فرد است

سبک شعر احمد عزیزی منحصر به فرد است

کرمانشاه- رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی گفت: سبک شعری احمد عزیزی سبکی منحصر به فرد است و کسی می تواند سبک شعری بسازد که شاعر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بهشتی ظهر امروز چهارشنبه در کنگره ملی «احمد عزیزی» شاعر انقلابی کرمانشاهی که در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه در حال برگزاری است، اظهار داشت: احمد عزیزی منطبق و مبتنی بر منطق شعری زندگی کرده و یک کیفیتی در شعر وی ظهور پیدا می کرد که در بیانات مختلف از آن یاد می شود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی افزود: این شاعر ارزشمند نسبت به لحظه لحظه زندگی حساس بود و هر چیزی از جمله مسائل روزمره را وارد شعر خود کرده است و اینگونه این مسائل را در شعرش به کلام می آورد.

بهشتی گفت: عزیزی در شاعریش کودکانه با محیط پیرامونش مواجه می شود و چیزی نبود که نتواند مشمول شاعری او شود.

وی افزود: هم عصری او با دوران انقلاب و دفاع مقدس با توجه به سبک شعری او و واردن کردن زندگی در شعر طبیعتا او را به شاعری انقلابی و دفاع مقدسی تبدیل می کرد، چرا که او از هر چیزی دریافت شاعرانه داشت.

بهشتی با بیان اینکه احمد عزیزی شاعرانه زیسته و گزارش زندگی او را می توان از شعرش دریافت کرد، تصریح کرد: سبک شعری او سبکی منحصر به فرد است و کسی می تواند سبک شعری بسازد که شاعر باشد و  بیان شخصی داشته باشد و چنین فردی کسی است که شعر او بدون بیان نامش از سبک شعر مشخص باشد.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ادامه داد: آوازه شعر احمد عزیزی حتی پیش از چاپ آثار او نیز پیچیده بود و کسانی سعی می کردند به سبک او شعر بگویند.

 بهشتی در پایان گفت: احمد عزیزی حادثه بزرگی در ادبیات و شعر امروز ما است که امیدواریم خداوند به او سلامتی عنایت کند تا او باز هم از زندگی شاعرانه اش برای ما بگوید.

کد مطلب 2964455

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