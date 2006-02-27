ادامه مذاكرات هسته اي ايران و روسيه فردا در مسكو

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از مسكو، يك مقام ارشد روسيه كه از افشاي نامش خودداري كرد گفت:"سيد علي حسيني تاش رئيس هيئت نمايندگي شوراي امنيت ملي ايران ويكي از گفتگو كنندگان ارشد، فردا براي گفتگو درباره پيشنهاد روسيه در مسكو خواهد بود و با مقامات شوراي امنيت روسيه در اين باره گفتگو خواهد كرد".

اظهارات اين مقام روسيه تائيد رسمي تاريخ برگزاري گفتگوهاي دو كشور تلقي مي شود.

اين در حالي است كه يك مقام آگاه در مذاكرات هسته اي پيش از اين به "مهر" گفت سطح هيات هاي مذاكره كننده در خصوص طرح غني سازي مشترك در مسكو در روزهاي آينده و با توافق طرفين تعيين خواهد شد .

به گفته اين مقام مسئول امكان برگزاري مذاكرات در خصوص جزئيات اين طرح در سطوح دبيران شوراي عالي امنيت ملي ، روساي سازمان هاي انرژي اتمي و يا مديران كل وجود دارد .



دور سوم مذاكرات ايران و روسيه در خصوص طرح پيشنهادي اين كشور براي غني سازي مشترك ديروز در بوشهر پايان يافت و روساي سازمان انرژي اتمي دو كشور در كنفرانسي خبري از ادامه گفتگو ها در روزهاي آينده در مسكو خبر دادند .



دوراول مذاكرات تهران و مسكو در خصوص طرح مشترك غني سازي 18و 19 ديماه در تهران و دور دوم آن اول و دوم اسفند ماه در مسكو برگزار شده بود كه بنظر مي رسد با تداوم اين گفتگوها دورنماي بهتري از آينده اين همكاري آشكار گردد.