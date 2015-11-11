مدافع اورتون حامی مالی بیمارستان کودکان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع چپ تیم فوتبال اورتون همواره از بیمارستان کودکان بازدید می‌کرد اما اکنون نقش حمایتی پررنگ‌تری در این بیمارستان بر عهده وی گذاشته شده است.

باینس که سه فرزند دارد، در روز نخست حضورش در بیمارستان از سوی کنزی اپلتون ۹ ساله که از پنج سال پیش به بیماری نادر استخوانی مبتلا شده، مورد استقبال واقع شد.

باینس در خصوص تجربه حضورش در اولین روز کاری گفت: کار کردن با افرادی که اینجا هستند، واقعا باورکردنی نیست. بودن در بیمارستان هرگز خوب نیست اما اینکه بتوانید با فراهم کردن امکانات، اوقات خوشی را برای بیماران فراهم آورید، خوشحال‌کننده است.

وی افزود: بسیار خوش اقبال هستیم که اینجا حضور داریم. مردم از تمام کشور به اینجا می آیند و کمک می‌کنند. من قبلا با فرزندانم اینجا حضور پیدا کرده‌ام و تلاش پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان ستودنی است.