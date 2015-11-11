امدادرسانی با دوچرخه در اصفهان/دوچرخه امدادونجات شهری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت بزرگداشت شصت و هشتمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان هلال احمر و در مراسم تجلیل از جوانان هلال احمر استان اصفهان، اظهار داشت: به مناسبت سالروز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از نخستین دوچرخه امداد و نجات شهری امروز در حاشیه زاینده‌رود اصفهان رونمایی شد.

وی افزود: این طرح با هدف دسترسی آسان و حضور فوری امدادگر در مناطق شلوغ و مرکزی شهری، ایجاد تحرک در بین جوانان امدادگر و داوطلب جمعیت هلال احمر، کمک به کاهش آلودگی هوا و جایگزین کردن دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه پاک به جای وسایل نقلیه موتوری به بهره برداری رسید.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به امدادرسانی بهتر به مردم و مسافران در این طرح گفت: توسعه ورزش همگانی، کاهش ترافیک شهری وسهل الوصول بودن و حضور به موقع امدادگر در مناطق شلوغ و مرکزی شهری از دیگر مزایای استفاده از دوچرخه امداد و نجات است.

وی تصریح کرد: پس از رونمایی از دوچرخه امداد و نجات شهری، رکابزنان هیئت دوچرخه سواری اصفهان، رکابزنان گردشگر و دوچرخه سواران پلیس با حمایت و پوشش امدادی دوچرخه سواران هلال احمر مانور دوچرخه سواری در حاشیه زاینده رود را اجرا کردند.

مومنی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور از دوچرخه امدادی سحاب در اصفهان رونمایی شد، ادامه داد: این طرح با مشارکت و همکاری جمعیت هلال احمر، اداره کل تربیت بدنی و هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان اجرا شد.