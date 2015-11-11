یادداشت اینستاگرامی رسایی علیه دولت روحانی

رسایی نوشته است: این سند دیگری از آزادی بیان در دولتی است که مدعی بود کلید حل مشکلات را در دست دارد و حالا که کلیدش را گم کرده، تقصیر را گردن رسانه های منتقد انداخته. آقای جنتی! آیا این سخنان رهبر انقلاب را شنیده اید: ۱. رسانه هایی که چهره هیولایی آمریکا را بزک می کنند،خائن به ملت هستند.(۹۴/۴/۶) ۲. نباید با طرح برخی مطالب بی مبنا و تکرار حرف های مطبوعات بیگانه، با اعصاب و روان مردم بازی کرد.(۹۳/۴/۱۶)

این فقط دو نمونه از دلواپسی ها و نگرانی های ستون خیمه انقلاب در حوزه مطبوعات است. اما سئوال این است که آیا شما هم به عنوان وزیر ارشاد قائل به وجود چنین مطبوعاتی در صف رسانه های کشور هستید؟آیا تاکنون به رسانه هایی که چشم های نگران رهبری، تحرکات آنها را در بازی با اعصاب و روان مردم رصد می کند هم تذکر داده اید؟آیا تاکنون از این جنس رسانه ها هم مثل ۹ دی با کلید دولت، سه بار توقیف شده اند؟آقای جنتی! می دانید این رسانه ها کجا هستند؟ در لیست نشریاتی که مشاور رییس جمهور به دلیل مداحی از دولت، آنها را در جدول مورد حمایت معاونت مطبوعاتی شما برای گرفتن یارانه بیشتر قرار داده است!راستی، آبان سال قبل بود که بعد از فضاسازی دروغ دو رسانه دولتی (ایسنا و خبرآنلاین) در خصوص اسیدپاشی اصفهان و سوءاستفاده رسانه های بیگانه، معاون مطبوعاتی شما در برنامه تلویزیونی، خبر از رسیدگی به پرونده این رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات داد، اکنون که یک سال گذشته، برای آبروداری هم که شده یک تذکر به آن رسانه ها بدهید!