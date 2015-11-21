حجت الاسلام سلیمانی، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) و استاد تاریخ اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون زیارت اربعین در منابع تاریخی گفت: بر اساس برخی از منابع تاریخی مثل قولی که شیخ مفید در مسائل شیعه صفحه ۴۶ دارد و شیخ طوسی در مصباح المتهجد صفحه۷۸۷ دارد و علامه حلی در العدد القضیه صفحه ۲۱۹ دارد، برا ساس این اقوال ورود جابر و اهل بیت به کربلا در روز بیستم صفر بوده است. سید بن طاوس اصل ورود به کربلا و ملاقات جابر را تایید می کنند و در لهوف صفحه ۲۲۵ اصل این ورود را تایید کرده اند.

نویسنده کتاب عدالت در گرداب، پیرامون پیاده روی اهل بیت برای زیارت اربعین گفت: ماجرا به این شکل بوده است که کاروان اسرا پای پیاده اربعین بر می گردند به کربلا و جابر که یکی از اصحاب رسول خدا(ص) بود و تا زمان امام باقر(ع) در قید حیات بود به عنوان یک پیر صحابی وارد کربلا می شود و این دو قافله همدیگر را می بینند همراه با گریه و حزن و زدن به صورت، مصیبت خوانی و عزاداری های بسیار شکننده که به شکلی بود که می گویند جگر آدم از این عزاداری ها می سوخت و این مجلس عزا را در اربعین بر پا کردند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم پیرامون پیام زیارت اربعین گفت: مجلس عزایی که در اربعین برگزار شد، در ظاهر فقط یک مراسم عزاداری بود اما یک پیام سیاسی بسیار مهم هم داشت و آن پیام سیاسی این بود که شیعه برای حفظ کردن این نهضت و هدف آن باید بیاید برای زیارت و عزاداری در اربعین در کنار مزار سیدالشهدا و اصحابش. این عزاداری اربعین می توانست نهضت سیدالشهدا را زنده نگه دارد.

وی گفت: نهضت سیدالشهدا آغاز یک مبارزه بود. برخی گمان می کنند روز عاشورا که تمام شد یاد وخاطره سیدالشهدا و یارانش هم تمام شد ولی این طور نیست و شهادت سیدالشهدا(ع) آغاز یک مبارزه بر علیه ظلم بود که پایان این مبارزه ظهور امام زمان(عج) است. یعنی زمانی که امام زمان(عج) ظهور می کند و ریشه ظلم را از جهان می کند آن وقت است که نهضت سیدالشهدا به پایان می رسد.

حجت الاسلام سلیمانی پیرامون سبک مبارزاتی سیدالشهدا(ع) این گونه بیان کرد: سیدالشهدا(ع) یک سبک مبارزاتی را به بشریت یاد داد و آن سبک این بود که اگر دیدید که کفار بر کفر خود باقی ماندند و مسلمانان هم درعمل به دین تساهل کردند و با کفار دوستی کردند در صورتی که تعدادتان کم هم بود شما بروید با خون خودتان وارد میدان مبارزه شوید چرا که خون می تواند بر شمشیر پیروز شود.

این استاد برجسته تاریخ پیرامون چگونگی پیروزی حضرت سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: اما این پیروزی به این شکل نیست که فوری رخ دهد، این پیروزی ابتدا در ساحت دل و جان اتفاق می افتد یعنی مسلمانان در قلب و جانشان اسلام ناب را قبول می کنند و پی به انحرافاتی که دستگاههای طاغوتی در اسلام ایجاد کرده اند می برند و در بلند مدت زمینه برای ایجاد یک نهضت تمام عیار آمده می شود و حکومتهای شیعی بر پا می شود. مثلا حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقاومتهایی که الان در مبارزه با ظلم در جهان در سطح جهان در حال پیگیری است همه برگرفته از نهضت سیدالشهدا است و به وسیله اربعین نهضت سیدالشهدا زنده ماند و اربعین به ما یاد داد که نهضت سیدالشهدا را زنده نگه داریم.

وی گفت: حضرت زینب(س) کار تبلیغی خود را از شب یازدهم محرم آغاز کردند اما در اربعین که به صورت پیاده خودشان را به کربلا رساندند می خواستند یک روشی را به ما بیاموزند و آن روش این بود که با اشک و عزاداری بر سیدالشهدا این نهضت را زنده نگه دارید و زیارت اربعین تثبیت این موضوع بود. به تأسی از حضرت زینب(س) زیارت اربعین یک نقطه عطفی در یادآوری واقعه عاشورا و خط اسلام ناب است و در اربعین نهضت عاشورا دوباره به یک اوجی می رسد.

وی در تشریح ابعاد مختلف قیام سیدالشهدا و نقش اربعین در انتشار آن گفت: نهضت عاشورا دو بال داشت؛ یک بالش عقلانیت و بال دیگرش مظلومیت بود. هدفش احیای نهضت رسول خدا بود و ابزار آن خون سیدالشهدا و اصحابش بود. عقلانیت یعنی اینکه حضرت، زمان قیام را درست انتخاب کند و دشمن شناسی اش درست باشد و دشمن شناسی اش صحیح باشد و با منطق و عقل قیامی کند که مردم ظلم را بشناسند و از آن جدا شوند و بعد بر علیه آن قیام کنند. بعد مظلومیت حضرت یک بال دیگر نهضت بود که این مظلومیت و عقلانیت به وسیله اربعین منتقل شده است و نقطه اوج انتقال پیام اربعین است.

حجت الاسلام سلیمانی در پایان گفتگوی خود با خبرنگار مهر پیرامون نقش پیاده روی اربعین در فضای امروز جهان این گونه تاکیدکرد: پیاده روی اربعین نوعی تجدید عهد با سیدالشهدا است و این پیاده روی که الان به بزرگترین پیاده روی جهان تبدیل شده است، نمایانگر خط اسلام ناب و اسلام مقاومت و مبارزه در مقابل اسلام سازش و تساهل است. پیاده روی اربعین، منطق سیدالشهدا که منطق جهاد و شهادت است را زنده نگه می دارد و کسانی که به پیاده روی اربعین می روند می خواهند این را بگویند که مستکبران جهانی بدانند جنگ با سلاح خون و جهاد هنوز راهش باز است و پیاده روی اربعین برای تمام مستکبران جهانی از قبیل آمریکا، اسرائیل، انگلیس، عربستان و... پیام دارد که حواسشان را بیشتر جمع کنند.