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۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۲۶

دبیر هیئت شمشیر بازی استان زنجان:

شمشیر بازان زنجانی با مدال نقره برگشتند

شمشیر بازان زنجانی با مدال نقره برگشتند

زنجان- دبیر هیئت شمشیر بازی استان زنجان گفت: شمشیر بازان زنجان با کسب دو مدال نقره از مسابقات کشوری شمشیر بازی در رده سنی بزرگ‌سالان به زنجان بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این دور از مسابقات قهرمانی کشور  که  هفته جاری در دو بخش اپه و فلوره به میزبانی ارومیه برگزار شد مدال نقره بزرگ‌سالان قهرمانی کشور توسط محمد اسماعیلی و مدال نقره تیمی در اسلحه اپه توسط محمد اسماعیلی، مهدی رضایی، امیر خلفی و میثم نوروزی  و به مربیگری مهدی رضایی کسب شد.

وی ادامه داد: امیر خلفی با اختلاف یک امتیاز به حریف اردبیلی باخت و در یک قدمی مدال طلا بازماند.

دبیر هیئت شمشیر بازی استان زنجان گفت: داوری تیمی فینال با حضور داور المپیکی و میزبانی مناسبی برگزار شد اما در مواجهه با ارومیه که میزبان بود با نتیجه  ۴۵ به ۴۱ به نفع ارومیه به اتمام رسید.

رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تغییر و تحولات در هیئت شمشیر بازی در استان زنجان اخیراً صورت گرفته است و هنوز تجهیزات و گرمایش سالن  وضعیت مناسبی برای تمرینات ندارد بنابراین سانس تمرینات کاهش یافت.

وی تصریح کرد: دلیل باخت شمشیر باز زنجان به ارومیه  ضعف تکنیک نبود بلکه مشکل بدن سازی بود که باید با تجهیز بهتر سالن و حمایت اداره کل ورزش و جوانان مرتفع گردد.

دبیر هیئت شمشیر بازی استان زنجان با اشاره به افزایش امیدواری شمشیربازان زنجانی پس از تغییر رییس هیئت و رویکرد مناسبرییس جدید یادآور شد: سال گذشته دو مقام سوم را کسب کردیم و امسال یک رتبه صعود داشتیم و دو مقام دوم کسب کردیم اما برای سال بعد باید اردوها و تمرینات داخلی و خارجی افزایش یابد.

کد مطلب 2964651

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