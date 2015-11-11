شمشیر بازان زنجانی با مدال نقره برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این دور از مسابقات قهرمانی کشور که هفته جاری در دو بخش اپه و فلوره به میزبانی ارومیه برگزار شد مدال نقره بزرگ‌سالان قهرمانی کشور توسط محمد اسماعیلی و مدال نقره تیمی در اسلحه اپه توسط محمد اسماعیلی، مهدی رضایی، امیر خلفی و میثم نوروزی و به مربیگری مهدی رضایی کسب شد.

وی ادامه داد: امیر خلفی با اختلاف یک امتیاز به حریف اردبیلی باخت و در یک قدمی مدال طلا بازماند.

دبیر هیئت شمشیر بازی استان زنجان گفت: داوری تیمی فینال با حضور داور المپیکی و میزبانی مناسبی برگزار شد اما در مواجهه با ارومیه که میزبان بود با نتیجه ۴۵ به ۴۱ به نفع ارومیه به اتمام رسید.

رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تغییر و تحولات در هیئت شمشیر بازی در استان زنجان اخیراً صورت گرفته است و هنوز تجهیزات و گرمایش سالن وضعیت مناسبی برای تمرینات ندارد بنابراین سانس تمرینات کاهش یافت.

وی تصریح کرد: دلیل باخت شمشیر باز زنجان به ارومیه ضعف تکنیک نبود بلکه مشکل بدن سازی بود که باید با تجهیز بهتر سالن و حمایت اداره کل ورزش و جوانان مرتفع گردد.

دبیر هیئت شمشیر بازی استان زنجان با اشاره به افزایش امیدواری شمشیربازان زنجانی پس از تغییر رییس هیئت و رویکرد مناسبرییس جدید یادآور شد: سال گذشته دو مقام سوم را کسب کردیم و امسال یک رتبه صعود داشتیم و دو مقام دوم کسب کردیم اما برای سال بعد باید اردوها و تمرینات داخلی و خارجی افزایش یابد.