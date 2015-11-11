ایران در کنترل بیماری های عفونی کشوری پیشرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس مومنزاده در یازدهمین همایش انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و هفتمین بزرگداشت استاد احمد سیادتی، اظهار داشت: مرحوم سیادتی یکی از پیشکسوتان بزرگ و مطرح در حوزه کودکان بود و علاقه داشت، واکسن هپاتیت B از راه سرمی در ایران تولید شود. ایشان نگران گرفتاری ناشی از ایدز در کشور بود و آرزو داشت واکسن هپاتیت هرچه سریعتر در ایران تهیه و تولید شود.
عضو هیئت رئیسه یازدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران، با اشاره به اینکه انسان در ابتدا و انتهای زندگی بیشتر از هر زمانی در معرض بیماریهای عفونی است، افزود: در کودکی به دلیل ناقص بودن سیستم ایمنی و در کهولت سن به دلیل از کار افتادگی سیستم ایمنی بیماریهای عفونی سلامت افراد را تهدید میکنند.
این فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان ادامه داد: برای پیشگیری از بیماری های عفونی و از کارافتادگی سیستم ایمنی در دوران کهنسالی نسبت به کودکی اقدامات کمتری میتوان انجام داد، ولی در طب اطفال با پیشگیری، بهداشت کودکان، واکسن،شناخت بیماریها و بهروز بودن پزشکان اطفال میتوان اقدامات گستردهای جهت پیشگیری از ابتلای کودکان به بیماریهای عفونی انجام داد.
وی اظهار کرد: سالانه ۱۲.۵ میلیون کودک جان خود را از دست میدهند که بیشترین آمار آن مربوط به کشورهای جهان سوم و به علت بیماریهای عفونی است.
مومنزاده گفت: پزشکان باید با مهارت لازم اقداماتی انجام دهند تا از مرگ و میر کودکان به دلیل بیماریهای عفونی جلوگیری شود؛ خوشبختانه ایران کشوری پیشرو در کنترل بیماریهای عفونی بوده و واکسیناسیون کشوری نیز به روز است.
وی با اشاره به اینکه اکنون فلج اطفال و سرخک در ایران ریشهکن شده، عنوان کرد: چندی پیش واکسنی در جهان تولید شده که حدود یک میلیون تومان قیمت آن بود و وزیر بهداشت گفتند این واکسن را در برنامه واکسیناسیون کشوری قرار دهیم.
مومنزاده خاطر نشان کرد: در قدیم کودکان به دلیل عفونت گوش و حلق فوت میکردند، ولی در حال حاضر پزشکان با علاقه و دلسوزی و همچنین علم و دانش فراوان مانع از مرگ و میر کودکان میشوند.
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