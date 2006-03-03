هياهوي آمريكا عليه ايران به خاطر نفت است نه بمب اتم

به گزارش خبرگزاري "مهر" ميردال در گفتگو با هفته نامه لبناني الانتقاد همچنين مي گويد: آمريكايي ها بر اين باورند كه ايران مي تواند به 5 كشور تقسيم شود . به گفته وي مقامات آمريكايي اقدام" تفرقه بينداز و حكومت كن، دولت ضعيف، و دولت هاي دست نشانده ايجاد كن" را يك امكان دموكراتيك توصيف مي كنند.

به گفته اين روشنفكر سوئدي : اكنون واشنگتن مبارزه جديدي با ايران انجام مي دهد . اگر آنها بتوانند - همانطور كه آن را يك بار در زمان مصدق انجام دادند - ايران را مورد تهاجم قرار داده و يا براي براندازي ايران برنامه ريزي كنند اين كار را خواهند كرد واين به خاطر ايده آل هاي واشنگتن نيست بلكه تنها براي بهره برداري از نفت ايران است ! و به اين دليل است كه چرا آنها چنين هياهويي را درباره موضوع هسته اي ايران اتخاذ كرده اند.

به عقيده وي اين هياهو به خاطر اين نيست كه آنها مي ترسند كه ايران بمب بسازد بلكه به اين خاطر است كه اگر ايران اورانيوم خود را غني كند كنترل زيادي بر منابع انرژي خواهد داشت ."



هياهو آمريكا عليه ايران به خاطر اين ترس از ساختن بمب اتمي نيست بلكه به اين خاطر است كه اگر ايران اورانيوم خود را غني كند كنترل زيادي بر منابع انرژي خواهد داشت

ميردال در ادامه گفتگو با هفته نامه لبناني مي افزايد :" من و يكي از دوستانم "گان كسله"(Gun Kessle) در زمان شاه در ايران زندگي كرديم ما مردم ايران را دوست داشتيم مردم ايران و فرهنگ آنها قابل احترام است، اما نفوذ آمريكا خيلي قوي بود و سركوب اجتماعي قابل رويت بود. ما بر اين باوربوديم كه زماني در ايران انقلابي رخ خواهد داد و ما تنها كساني نبوديم كه اينگونه اعتقاد داشتيم ، "راگن والد روزن باكه" Ragnvald R:son Bagge، سفير وقت سوئد در ايران هم ، چنين عقيده اي داشت اما اين مساله سال هاي زيادي طول كشيد. فرد مي تواند خطوط بزرگي را ببيند ولي كسي نمي تواند دقيقاً پيشگويي كند كه چه اتفاقي خواهد افتاد و همينطورشما مي توانيد خطوط مناقشه را ببينيد ".

وي همچنين در رابطه با نقش قدرت هاي ديگر مانند چين و روسيه براي مقابله با سياست هاي تهاجمي آمريكا مي گويد كه هيچكدام از اين كشورها با سياست هاي آمريكا و از پايگاه هاي نظامي آن كشور در آسياي ميانه راضي و خشنود نيستند.

به گزارش "مهر" اين نويسنده سوئدي عقيده دارد اگر آمريكا بتواند با باج دادن ، اتحاديه اروپايي را به حمايت از سياست هاي خود وادار سازد البته ممكن است به ايران و سوريه حمله كند اما شروع جنگ بسيار ساده تر از پايان دادن آن است.

به عقيده اين نويسنده سوئدي آمريكا ممكن است قبل از اينكه جنگي جديد را شروع كند دقت بيشتري از خود به خرج دهد.



اگر آمريكا بتواند با باج اتحاديه اروپا را به حمايت از سياست هاي خود وادار سازد البته ممكن است به ايران و سوريه حمله كند اما شروع جنگ بسيار ساده تر از پايان دادن آن است

به گفته وي آمريكا در عراق اشتباهي بزرگ مرتكب شد. آنها صدام را برانداختند اما نتوانستند به پيروزي دست يابند. گسترش جنگ شركت هايي مانند هاليبرتون ، شركت هاي نفتي و تسليحاتي را پول دارتر خواهد ساخت و اين به نظر نمي رسد كه بهترين شيوه براي تامين سود باشد .

ميردال همچنين سياستهاي فعلي آمريكا راعاملي در راستاي افزايش تنش بين اين كشور و قدرت هايي مانند روسيه و چين مي داند و حتي معتقد است كه اتحاديه اروپا كه در حال حاضر به عنوان كشورهاي دست نشانده و غلام حلقه بگوش آمريكا رفتار مي كنند در حال ناخشنود شدن هستند.

به گزارش "مهر" اين انديشمند سوئدي معتقد است آمريكا در صدد مستعمره نشين كردن عراق است و البته به گفته وي گروههاي معيني در داخل عراق به خاطر اينكه سود مي برند، با آمريكا همكاري خواهند كرد، اما اين كار احمقانه نيست آنها در صدد بالكانيزه كردن عراق هستند و اين به نفع آنها است كه عراق حداقل به سه كشور و يا بيشتر تقسيم شود و به زعم اين گروه سه كشور در بهترين حالت در درگيري مداوم و احتمالاً جنگ خواهند بود و آنگاه تسلط آنها كامل تر خواهد شد .

ميردال مي گويد: " بالكانيزه كردن يك شيوه حكومت است. من زماني كه در هند زندگي مي كردم به ياد مي آورم كه مقامات آمريكا كه ما آنها را از سيا مي دانستيم ( از آنها به "دوستان" ياد مي شد) گفتند كه هند مي تواند به 16 كشور، و چين به 6 كشور تقسيم شود (كه نتيجه آن خشونت هاي ميدان تيان آنمن در سال 1989 بود)".