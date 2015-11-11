ایجاد شاخه مرکز علوم و فناوری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، تاسیس شاخه مرکز منطقه ای در دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور معاونین پژوهشی مرکز منطقه ای و دانشگاه شهید باهنر کرمان و جمعی از اساتید و مسئولان این دو موسسه جهت دسترسی این دانشگاه به مدارک علمی موجود در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) انجام شد.

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، از این پس دانشگاه شهید باهنر کرمان همچون سایر شاخه های مرکز منطقه ای در کشور، دسترسی وسیع بدون محدودیت به متن کامل مقالات الکترونیکی فارسی، مقالات الکترونیکی عربی، مقالات کنفرانس ها، اطلاعات کتابشناختی و متن کامل برخی از پایان نامه های فارسی و انگلیسی و محتوای پایگاه های موضوعی موجود در وب سایت مرکز منطقه ای را خواهند داشت.

شاخه های مرکز منطقه ای معمولا در دانشگاه هایی ایجاد می شوند که بتوانند در گردش منابع علمی کشور نقش قابل توجهی را ایفا کنند.

تاسیس شاخه های مرکز منطقه ای بمنظور ترویج و گسترش علم در اقصی نقاط کشور انجام می گیرد که بنا به درخواست دانشگاه ها انجام می پذیرد.

شاخه های مرکز منطقه ای منابع علمی را بصورت رایگان در دسترس دانشجويان، اعضای هيات علمی دانشگاه مربوطه و ساير کاربران که نيازهای اطلاعاتی دارند قرار می دهند.