به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی Lytro دوربین های جدیدی را طراحی کرده که به کاربرانش اجازه می دهد تصاویر و همینطور ویدئوهای واقعیت مجازی را در اختیار داشته باشند. این دوربین ها مجهز به دکل هایی هستند که به تصویربرداری عمقی از محل مورد نظر پرداخته و عکاسان می توانند عمق کانونی خود را قبل از ثبت تصاویر مشاهده کنند. با استفاده از این دوربین می توان به ساخت فیلم های واقعیت مجازی پرداخت.

این دوربین می تواند از یک نقطه ثابت ویدئوهای واقعیت مجازی یا تصاویر ۳۶۰ درجه ای از یک نقطه ثابت را در اختیار کاربرانش قرار دهد.