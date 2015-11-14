  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۰

فیلم/دوربین‌هایی با قابلیت ثبت تصاویر و ویدئوهای واقعیت مجازی

فیلم/دوربین‌هایی با قابلیت ثبت تصاویر و ویدئوهای واقعیت مجازی

دوربین های عکاسی و فیلمبرداری جدیدی ساخته شده اند که می توانند با جزئیات بسیار دقیق به ثبت و ضبط تصاویر واقعیت مجازی بپردازند.

دریافت 14 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی Lytro دوربین های جدیدی را طراحی کرده که به کاربرانش اجازه می دهد تصاویر و همینطور ویدئوهای واقعیت مجازی را در اختیار داشته باشند. این دوربین ها مجهز به دکل هایی هستند که به تصویربرداری عمقی از محل مورد نظر پرداخته و عکاسان می توانند عمق کانونی خود را قبل از ثبت تصاویر مشاهده کنند. با استفاده از این دوربین می توان به ساخت فیلم های واقعیت مجازی پرداخت.

این دوربین می تواند از یک نقطه ثابت ویدئوهای واقعیت مجازی یا تصاویر ۳۶۰ درجه ای از یک نقطه ثابت را در اختیار کاربرانش قرار دهد.

کد مطلب 2964769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها