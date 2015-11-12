فرید ذاکر، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با بیان اینکه ما در اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دو موضوع را در دست اقدام داریم، به خبرنگار مهر گفت: ارائه تسهیلات به «اعضای هیات علمی و کارمندان» و «دانشجویان دانشگاه آزاد» در قالب های مختلف از اقدامات صندوق رفاه دانشجویان این دانشگاه به شمار می رود.

وی افزود: در سال تحصیلی ۹۳-۹۴، صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی موفق شد بیش از پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب های مختلف به دانشجویان پرداخت کند که در مقایسه با سال تحصیلی ۹۲-۹۳ افزایش چشمگیری داشته است. می توان گفت، در سال گذشته، ارائه تسهیلات بالغ بر سه هزار و سیصد میلیارد ریال بوده است.

ذاکر با بیان اینکه علت عمده این افزایش ارائه تسهیلات، به دلیل ارائه وام ویژه ازداوج دانشجویی بوده است، اظهار داشت: از تاریخ ششم شهریور سال ۹۳، پیرو منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت ترویج سنت حسنه ازدواج، تصمیم گرفتیم تمام دانشجویانی که از این تاریخ به بعد (همزمان با ولادت حضرت معصومه(ص) و روز دختر ) عقد و زندگی خود را شروع کردند وام بگیرند.

مدیر کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج دانشجویی ۱۰ میلیون تومان است، عنوان کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که از سامانه ازدواج دانشجویی استخراج شده است، ۱۸ هزار و ششصد و سی و دو نفر متقاضی استفاده از این تسهیلات بودند.

به گفته وی، طبق برنامه ریزی هایی که داشتیم قرار بود، تمام دانشجویانی که در سامانه ثبت نام کرده بودند را در سه فاز به بانک های عامل معرفی کنیم تا از این تسهیلات بهره مند شوند.

ذاکر با اشاره به فازهای برنامه ریزی شده ادامه داد: مرحله اول ارائه وام تا پایان سال ۹۳، مرحله دوم تا پایان شهریور ۹۴ و مرحله آخر پایان سال ۹۴ بوده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های ما و بر حسب پیگیری ها و تاکیدات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان آبان ماه ۹۴ تمام ۱۸ هزار و ششصد و سی و دو نفر را به بانک های عامل معرفی می کنیم تا از تسهیلات بهره مند شوند.

ذاکر ادامه داد: تفاوت وام ازدواج دانشجویی دانشگاه ازاد این است که اگر چنانچه زوج و زوجه هر دو دانشجوی دانشگاه آزاد بودند می توانستند از هر دو تسهیلات بهره مند شوند و این بدان معناست که هر کدام از زوجین از طریق ثبت نام می توانند مجموعا ۲۰ میلیون تومان وام دریافت کنندتا زندگی خود را آغاز کنند.