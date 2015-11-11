حوزه علمیه ویژه فرهنگیان تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسین مومنی معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان در نشست کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش استان اصفهان، در دفتر نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به اعزام طلاب و روحانیون به مدارس، گفت: برنامه ریزی زیادی برای اعزام طلاب به مدارس انجام شده، اما تا حدودی با بیرغبتی برخی مدیران مدارس مواجه شده که امیدواریم این روند اصلاح شود.
وی افزود: با اصلاح این روند، بستر لازم برای حضور فعال روحانیون در بین دانش آموزان فراهم شود.
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، طرح مدارس امین را از برکات همکاری حوزه و آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: این طرح با رویکرد تربیت دینی دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه، در مدارس اصفهان در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: طرح مدارس امین در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی و پاسخگویی به شبهاتی که از طریق ماهواره ها ایجاد می شود، اجرایی شده که بر اساس آن، یک روحانی با حضور در مدارس، به فعالیت فرهنگی و تربیتی می پردازد.
حجتالاسلام مومنی خاطرنشان کرد: حضور مبلغان حوزوی در مدارس با تمركز بر محورهايی چون آیات و روایات و سیره معصومین(ع) و استفاده از منابع اصیل اسلامی در تربیت دینی دانش آموزان، تقدم تزکیه در تعلیم در برنامه ها و فعالیت ها، حرکت بر اساس منویات مقام معظم رهبری و محور قرار دادن روحانی در اجرای فعالیت های تربیتی و فرهنگی مدارس انجام می گيرد.
همکاری حوزه و آموزش و پرورش؛ ضرورتی انکارناپذیر
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام رسول ملکیان از مسئولان حوزه علمیه اصفهان نیز در سخنانی گفت: همکاری حوزه و آموزش و پرورش کار سلیقه ای و مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است و اگر فرمایشات مقام معظم رهبری را بررسی کنیم، بیشتر به اهمیت این همکاری واقف می شویم.
وی تاکید کرد: با توجه به نفوذ شبکه های مجازی فراوان در بین قشر نوجوان و جوان، باید زمینههایی را برای ورود طلاب به مراکز تربیتی ایجاد کنیم که روش های صحیح زندگی اجتماعی را به دانش آموزان بیاموزند.
حجت الاسلام ملکیان عنوان کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مقام معظم رهبری بر اجرای آن تاکید دارند، باید مبنای فعالیت های فرهنگی و همکاری حوزه و آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی ابراز کرد: تشکیل حوزه علمیه مخصوص فرهنگیان از جمله نیازهای امروز آموزش و پرورش است. این برنامه در خراسان رضوی اجرا شد و بازخورد بسیار خوبی را به همراه داشت، مسئله دوم در خصوص جذب روحانیون توانمند در آموزش و پرورش است که در صورت اجرایی شدن، کمک بسیاری به تربیت دینی دانش آموزان خواهد کرد.
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