حوزه علمیه ویژه فرهنگیان تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسین مومنی معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان در نشست کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش استان اصفهان، در دفتر نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به اعزام طلاب و روحانیون به مدارس، گفت: برنامه ریزی زیادی برای اعزام طلاب به مدارس انجام شده، اما تا حدودی با بی‌رغبتی برخی مدیران مدارس مواجه شده که امیدواریم این روند اصلاح شود.

وی افزود: با اصلاح این روند، بستر لازم برای حضور فعال روحانیون در بین دانش آموزان فراهم شود.

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، طرح مدارس امین را از برکات همکاری حوزه و آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: این طرح با رویکرد تربیت دینی دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه، در مدارس اصفهان در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: طرح مدارس امین در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی و پاسخگویی به شبهاتی که از طریق ماهواره ها ایجاد می شود، اجرایی شده که بر اساس آن، یک روحانی با حضور در مدارس، به فعالیت فرهنگی و تربیتی می پردازد.

حجت‌الاسلام مومنی خاطرنشان کرد: حضور مبلغان حوزوی در مدارس با تمركز بر محورهايی چون آیات و روایات و سیره معصومین(ع) و استفاده از منابع اصیل اسلامی در تربیت دینی دانش آموزان، تقدم تزکیه در تعلیم در برنامه ها و فعالیت ها، حرکت بر اساس منویات مقام معظم رهبری و محور قرار دادن روحانی در اجرای فعالیت های تربیتی و فرهنگی مدارس انجام می گيرد.

همکاری حوزه و آموزش و پرورش؛ ضرورتی انکارناپذیر

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام رسول ملکیان از مسئولان حوزه علمیه اصفهان نیز در سخنانی گفت: همکاری حوزه و آموزش و پرورش کار سلیقه ای و مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است و اگر فرمایشات مقام معظم رهبری را بررسی کنیم، بیشتر به اهمیت این همکاری واقف می شویم.

وی تاکید کرد: با توجه به نفوذ شبکه های مجازی فراوان در بین قشر نوجوان و جوان، باید زمینه‌هایی را برای ورود طلاب به مراکز تربیتی ایجاد کنیم که روش های صحیح زندگی اجتماعی را به دانش آموزان بیاموزند.

حجت الاسلام ملکیان عنوان کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مقام معظم رهبری بر اجرای آن تاکید دارند، باید مبنای فعالیت های فرهنگی و همکاری حوزه و آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی ابراز کرد: تشکیل حوزه علمیه مخصوص فرهنگیان از جمله نیازهای امروز آموزش و پرورش است. این برنامه در خراسان رضوی اجرا شد و بازخورد بسیار خوبی را به همراه داشت، مسئله دوم در خصوص جذب روحانیون توانمند در آموزش و پرورش است که در صورت اجرایی شدن، کمک بسیاری به تربیت دینی دانش آموزان خواهد کرد.