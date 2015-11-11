ثبت نمایشگاه کتاب تهران در تقویم اتحاديه ناشران بين الملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران, در گذشته با پی گیری هایی که صورت می گرفت از ثبت نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در این تقویم به علت عدم عضویت ایران در کپی رایت جلوگیری به عمل می آمد اما با مكاتبه و رايزني بالاخره نام نمايشگاه بين الملل كناب تهران در تقويم IPA (اتحاديه ناشران بين الملل) ثبت شد. اتحاديه ناشران بين الملل متشكل از بيش از ٩٠ اتحاديه ناشران كشورها است.

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در سال های گذشته نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در تقویم رخدادهای فرهنگی یونسکو(آسیا و پاسیفیک) ثبت کرده است. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هرساله در اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.