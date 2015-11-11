به گزارش خبرنگار مهر، هاشم یکه زارع در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، گفت: در سومین روز از اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، تا انتهای امروز ۳۰ هزار دستگاه خودرو به فروش رسید، ضمن اینکه در سومین روز از اجرای طرح، در مجموع ۶۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: تحویل خودروها همچنان ۳۰ روزه است؛ به این معنا که فردی که در این طرح ثبت نام کرده، ودیعه را واریز و مدارک را تحویل دهد؛ می تواند و بعد از حداکثر ۳۰ روز از زمان تحویل مدارک و امضای اولین چک، خودرو خود را تحویل بگیرد، بنابر این زمان تحویل خودروها ۶۰ روزه نیست.

وی با اشاره به برخی محدودیتها در فروش خودروی پژو پارس در طرح خرید با وام ۲۵ میلیون تومانی تصریح کرد: برای رفاه حال مردم، عصر امروز ۳ هزار دستگاه خودرو پژو پارس به طرح اضافه شده است.

یکه زارع گفت: شرایط خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی دیگر تکرار نخواهد شد، چراکه شرایطی برای خرید خودرو با پیش پرداخت اندک، وام ۲۵ میلیون تومانی و نیز وام ۱۶ درصدی، دیگر تکرار نخواهد شد.

وی اظهار داشت: محدودیتی به لحاظ فروش خودرو از سوی گروه صنعتی ایران خودرو وجود ندارد و تا آخر اردیبهشت ماه که دوره اجرای طرح تعیین شده است، می توانیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به فروش برسانیم.