استفاده از ميان وعده غذايي در مدارس گم شده است/ تخصيص يارانه تغذيه در كشور حالت معكوس دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس اظهارات يك مشاور و پژوهشگر علوم پزشكي ، جاي خالي صبحانه در مدارس مي تواند در دانش آموزان منجر به مشكلات بي شمار ياد گيري شود و طرح " صبحانه دسته جمعي " نقش موثري در كاهش اختلالات يادگيري دانش آموزان ايراني خواهد داشت.

دكتر امير سادات افسري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، نخوردن صبحانه كامل و نداشتن ميان وعده هاي مناسب را بين دانش آموزان تمام مقاطع تحصيلي كشور ، يكي از پيامدهاي مخرب زندگي ماشيني و همچنين فقر اقتصادي خانواده ها دانست.

وي تصريح كرد: اغلب والدين كارمند به دليل كمبود وقت و ديررسيدن به منزل و اداره شب هنگام فرزندان دانش آموز خود را با غذايي حاضري و مختصر آن هم بسيار دير هنگام به رخت خواب مي فرستند و صبح ها نيزيا بدون صبحانه و يا با شير و چايي مختصر دانش آموزان خود را راهي مدارس مي كنند.

افسري تاكيد كرد: از آنجا كه بيشتر مديران مدارس ساعت هاي اوليه روز را به درس هاي سنگين نظير فيزيك ، شيمي و رياضي و...اختصاص مي دهند دانش آموزان در اين اوقات به دليل بار درسي و فشار ناشي از كمبود قند دچار كاهش يادگيري خواهند شد.

مشاور و پژوهشگرعلوم پزشكي خاطر نشان ساخت: تعداد زيادي از دانش آموزان شب قبل از حضور در مدرسه غذاي مفيدي مصرف نكرده اند و همين مقدار اندك قند ذخيره شده نيز به واسطه مصرف چاي و جويدن آدامس از بين رفته و موجب گيجي ، خواب آلودگي ، كندي سرعت يادگيري ، اختلالات فكري و عدم تمركز دانش آموزان و... مي شود.

وي اظهار داشت: ريشه هاي پنهاني بدخلقي ، حالت عدم ثبات و افت تحصيلي بسياري از دانش آموزان در تغذيه نادرست آنان خلاصه مي شود.

افسري ياد آور شد: استفاده نكردن ازغذا هاي كاذبي مانند چيپس هاي فله اي ، پفك و جايگزني آنها با تنقلات مفيدي نظير گردو، بادام ، پسته ، فندق و لبنيات ، حبوبات ، سبزيها و ميوه هاي تازه وبرسر سفره هاي دسته جمعي مدارس مي تواند حفره هاي خالي غذايي دانش آموزان را پوشش دهد و خجالت و بي ميلي را در ميان آنان از بين ببرد.

از سوي ديگررئيس كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: اعتباري كه هر سال براي تغذيه دانش آموزان مدارس در نظر گرفته مي شود ، به طور اصولي كافي نيست. چرا كه معتقديم ميزان مواد كلسيم دار و... از جمله نيازهاي غذايي ضروري دانش آموزان به ويژه دختران در مدارس كشوراست.

دكتر علي عباسپور در ادامه ضمن انتقاد از شيوه هاي تخصيص سوبسيدهاي غذايي در ميان دانش آموزان و دانشجويان تاكيد كرد: در شرايطي كه افراد زير 18سال نيازمند خوراك روزانه مفيد هستند ، براي آنان هيچ گونه امكاناتي در نظر گرفته نشده است.

وي تاكيد كرد: در حالي كه دانش آموزان با شرايط جسماني خاص خود نيازمند اين قبيل سوبسيدها هستند ، اختصاص آنها در نظام آموزشي شكل معكوس به خود گرفته و به دانشجويان اختصاص داده شده اما نكته قابل تامل اين است كه استفاده از چنين امكاناتي حق مسلم دانش آموزان نيز هست.

