کونگ فو کاران قمی به دور انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدند

محمد رشید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کونگ فو کاران قمی برای حضور در دور انتخابی تیم ملی به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا راهی زنجان شدند.

وی افزود: مسابقات کونگ فوی قهرمانی آسیا امسال به میزبانی ایران برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی وارد اردو خواهد شد.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم گفت: کونگ فو کاران قم برای بدست آوردن پیراهن تیم ملی کشورمان در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۵ آسیا روز بیست و دوم آبان ماه سال جاری به میدان خواهند رفت.

رشید بیان داشت: مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا دی ماه امسال ماه سال جاری به میزبانی کرمانشاه به انجام می‌رسد و امیدواری زیادی داریم که کونگ فو کاران قمی در این مسابقات حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: دور انتخابی تیم ملی به میزبانی استان زنجان و در پنج وزن ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۳- و ۷۸- کیلوگرم برگزار می‌شود و این در حالی است که تیم استان قم با ترکیبی کامل به این مسابقات اعزام خواهد شد.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم تصریح کرد: مرتضی خدا بنده لو در وزن ۵۸ کیلو گرم، مهدی صبری در وزن ۶۳ کیلوگرم، مهدی حسین پور در وزن ۶۸ کیلوگرم، حسین مهربان ۷۳ کیلوگرم و ابوالفضل سمیاد در وزن ۷۸ کیلوگرم در ترکیب تیم استان قم حضور دارند.

رشید فزود: کونگ فوی استان قم در مسیر پیشرفت قرار دارد و چندی پیش سجاد قربانی کونگ فو کار قمی موفق شد مدال طلای مسابقات کونگ فوی قهرمانی جهان را از آن خود کند.