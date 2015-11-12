پارک نواری و تندیس میرسیدعلی همدانی در همدان افتتاح و رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه تندیس و پارک نواری میر سید علی همدانی همزمان با برگزاری همایش این عالم جلیل القدر و با حضور میهمانان خارجی این همایش و مسئولان استانی همدان به بهره برداری رسید.

شهردار همدان در این مراسم با اشاره به اینکه این پارک نواری تا میدان قائم همدان امتداد خواهد یافت، بیان داشت: این پارک با دو ونیم هکتار وسعت و با توجه به توپوگرافی خود که شامل باغ های میوه می شود، بازسازی و آماده سازی شده است.

سیدمصطفی رسولی اظهار داشت: اتصال این پارک به میدان قائم و ابتدای ورودی دانشگاه بوعلی سینا سمبلی از ادامه راه میر سید علی در راستای ارتقاء علمی است.

استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور همدان تلاش بسزایی برای برگزاری این همایش انجام داد، بیان داشت: میر سید علی همدانی از افتخارات ایران و استان همدان است که دین مبین اسلام را در منطقه ای که فرهنگ ایرانی در آن ماندگار شده رواج داد.

محمد ناصر نیکبخت ادامه داد: میر سید علی همدانی موجب سر بلندی ایران اسلامی است و شیوه اعتدال در تبلیغ اسلام را به جهانیان آموخت.

وی با اشاره به اینکه تبلیغ اسلام ماموریت وی در کشمیر و آسیای میانه بود، گفت: همدان مسقط الراس این عارف بزرگ است و بزرگداشت وی این نکته را متذکر می شود که باید قدر دان گوهر های این چنینی در اسلام باشیم.

در مراسم رونمایی همچنین جمعی از میهمانان از کشور تاجیکستان و همچنین سفیر پاکستان در ایران نیز حضور داشت.