فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی مازندران، دلاور بزرگ نیا عصر چهارشنبه اظهار داشت: مازندران در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری با فعالیت در غرفههای دولتی و خصوصی به معرفی ظرفیتهای گسترده استان برای حضور سرمایهگذاران در حوزه گردشگری و صنایعدستی پرداخت.
بزرگ نیا بابیان اینکه مجموعههای گردشگری دشت نور، هتل ۵ ستاره نگین شمال، دنیای آرزو، عمران بهداشت چمستان و نمک ابرود در این نمایشگاه باقوت حضور یافتند افزود: در یک غرفه نیز فعالیتهای این اداره کل و ظرفیتهای سرمایهگذاری استان در حوزه گردشگری معرفی میشود.
وی تصریح کرد: این فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه مناطق نمونه گردشگری، واگذاری بناهای تاریخی، ایجاد بازارچههای صنایعدستی و احداث مجموعههای خدمات رفاهی و هتلها و ... است.
وی بابیان اینکه همه استانها در این نمایشگاه حضور فعال دارند، گفت: اداره کل میراث فرهنگی مازندران نیز با توجه به اهمیت این نمایشگاه و بازدید گسترده سرمایهگذاران داخلی و خارجی با همه توان شرکت کرده است و علاوه بر استقرار کارشناسان این اداره کل برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان، این فرصتها در غالب کتاب ولوح فشرده دوزبانه در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
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