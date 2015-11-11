  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان مازندران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی مازندران، دلاور بزرگ نیا عصر چهارشنبه اظهار داشت: مازندران در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با فعالیت در غرفه‌های دولتی و خصوصی به معرفی ظرفیت‌های گسترده استان برای حضور سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی پرداخت.

بزرگ نیا بابیان این‌که مجموعه‌های گردشگری دشت نور، هتل ۵ ستاره نگین شمال، دنیای آرزو، عمران بهداشت چمستان و نمک ابرود در این نمایشگاه باقوت حضور یافتند افزود: در یک غرفه نیز فعالیت‌های این اداره کل و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه گردشگری معرفی می‌شود.

وی تصریح کرد: این فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مناطق نمونه گردشگری، واگذاری بناهای تاریخی، ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی و احداث مجموعه‌های خدمات رفاهی و هتل‌ها و ... است.

وی بابیان اینکه همه استان‌ها در این نمایشگاه حضور فعال دارند، گفت: اداره کل میراث فرهنگی مازندران نیز با توجه به اهمیت این نمایشگاه و بازدید گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با همه توان شرکت کرده است و علاوه بر استقرار کارشناسان این اداره کل برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، این فرصت‌ها در غالب کتاب ولوح فشرده دوزبانه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

کد مطلب 2964866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها