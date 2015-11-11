اعتصاب غذای آوارگان بازداشت شده در جمهوری چک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشییتدپرس، آوارگان ساکن در یکی از مراکز نگهداری واقع در غرب جمهوری چک در واکنش به بازداشت خود اعتصاب غذا کردند.

بنا به اعلام رسانه های جمهوری چک، تعداد این آوارگان ۴۴ نفر است که در اعتراض به بازداشت و احتمال بازگردانده شدنشان اعلام کردند که به اعتصاب غذا دست زده اند.

اعتصاب کنندگان که اعلام شده است بیشتر از کشور عراق هستند، نسبت به طولانی شدن زمان نگهداری خود در کمپ ها معترض و درباره ادامه این روند هشدار داده اند.

لازم به ذکر است، به دنبال کمک های محور غربی-عربی که به گسترش داعش در سوریه و عراق منجر شد، غیرنظامیان بسیاری از ترس جنایت های این گروه تروریستی خانه و کاشانه خود را رها کرده و به سمت اروپا حرکت کردند.

کشورهای اروپایی اما به جای سامان دادن اوضاع این آوارگان به جبران اشتباه خود در تقویت تروریست ها، با بهانه هایی از پذیرش آن ها سر باز زده و تلاش می کنند آن ها را به سوی دیگر کشورها هدایت کنند.