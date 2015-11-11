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۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۰۹

شمشیربازی قهرمانی کشور- ارومیه:

برترین شمشیربازان اسلحه اپه بانوان معرفی شدند

برترین شمشیربازان اسلحه اپه بانوان معرفی شدند

با برگزاری مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور در اسلحه اپه بانوان، برترین بازیکنان کشور در این بخش مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان که از سه روز پیش به میزبانی ارومیه آغاز شده است، امروز چهارشنبه دیدارهای انفرادی اسلحه اپه بانوان برگزار شد.

۵۷ شمشیرباز شرکت کننده از ۱۷ استان طی ۱۵۶ دیدار مقدماتی و ۴۴ دیدار حذفی به مصاف هم رفتند که طی آن اعظم بختی و مهسا پوررحمتی از استان های اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب در رده های اول و دوم قرار گرفتند، ضمن اینکه عنوان سوم مشترک نیز به سکینه نوری از استان آذربایجان غربی و مرضیه رضایی از استان اصفهان اختصاص یافت.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه فلوره بانوان در ارومیه پیگیری می‌شود.

کد مطلب 2964874
زینب حاجی حسینی

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