برترین شمشیربازان اسلحه اپه بانوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان که از سه روز پیش به میزبانی ارومیه آغاز شده است، امروز چهارشنبه دیدارهای انفرادی اسلحه اپه بانوان برگزار شد.

۵۷ شمشیرباز شرکت کننده از ۱۷ استان طی ۱۵۶ دیدار مقدماتی و ۴۴ دیدار حذفی به مصاف هم رفتند که طی آن اعظم بختی و مهسا پوررحمتی از استان های اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب در رده های اول و دوم قرار گرفتند، ضمن اینکه عنوان سوم مشترک نیز به سکینه نوری از استان آذربایجان غربی و مرضیه رضایی از استان اصفهان اختصاص یافت.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه فلوره بانوان در ارومیه پیگیری می‌شود.