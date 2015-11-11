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۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۲۳

توسط دادگاه آل خلیفه صورت گرفت؛

محکومیت عضو ارشد جمعیت «الوفاق» بحرین به زندان

محکومیت عضو ارشد جمعیت «الوفاق» بحرین به زندان

دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه «مجید میلاد» عضو ارشد جمعیت الوفاق را به اتهام سخنرانی علیه مقامات این رژیم به زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دادگاه رژیم آل خلیفه طی حکمی، «مجید میلاد» عضو ارشد جمعیت الوفاق بحرین را به زندان محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات آل خلیفه علت محکومیت میلاد را ایراد سخنرانی های ضد دولتی عنوان کرده اند.

در همین ارتباط، کمیته حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید اقدام دادگاه آل خلیفه، اعلام کرد: امروز هر کس که به دنبال آزادی بیان در بحرین باشد، ظلم احکام سیاسی دامن‌گیر او خواهد شد.

این کمیته همچنین تصریح کرد: مجید میلاد از برجسته ترین اعضای جمعیت الوفاق به شمار می رود که تاکنون دیدگاه های سیاسی مؤثری برای حل بحران بحرین ارائه کرده است.

کمیته حقوق بشر بحرین در پایان بیانیه خود با تأکید بر لزوم آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه، آزادی هرچه سریعتر میلاد را خواستار شد.

کد مطلب 2964876

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