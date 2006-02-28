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۹ اسفند ۱۳۸۴، ۸:۳۸

معاون وزير خارجه در گفت و گو با يك روزنامه آلماني:

از واكنش شديد غرب به موضوع هولوكاست شگفت زده شده ايم/ مذاكرات ايران و روسيه شكست نخورده است

از واكنش شديد غرب به موضوع هولوكاست شگفت زده شده ايم/ مذاكرات ايران و روسيه شكست نخورده است

جليلي معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه كشورمان با اشاره به واكنش شديد غرب به موضوع هولوكاست گفت: اين مسئله ما را شگفت زده كرده است، زيرا هر كسي بايد اجازه طرح سئوال درباره هر موضوعي را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سعيد جليلي در گفت و گو با روزنامه آلماني زبان "زوريخرسايتونگ" در برن، در پاسخ به شانتاژ برخي رسانه هاي غربي درباره برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران گفت : ايران قصد دارد كه جو اعتماد بوجود آورد.

وي افزود: آمريكا آشكارا قصد سرنگوني رژيم ايران را دارد، در حاليكه ما حتي از سرنگوني دولت آمريكا صحبت نمي كنيم.

معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه ايران در بخش ديگري از اين گفت و گو اظهار داشت: مذاكرات ايران و روسيه در خصوص پيشنهاد مسكو مبني بر غني سازي اورانيوم در خاك آن كشور شكست نخورده است.

جليلي تاكيد كرد: ما تاكنون همه تدابير لازم را براي اعتماد سازي انجام داده ايم، به گونه اي كه عملكرد ما مورد ستايش آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز قرار گرفته است.

کد مطلب 296489

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