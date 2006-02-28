از واكنش شديد غرب به موضوع هولوكاست شگفت زده شده ايم/ مذاكرات ايران و روسيه شكست نخورده است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سعيد جليلي در گفت و گو با روزنامه آلماني زبان "زوريخرسايتونگ" در برن، در پاسخ به شانتاژ برخي رسانه هاي غربي درباره برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران گفت : ايران قصد دارد كه جو اعتماد بوجود آورد.

وي افزود: آمريكا آشكارا قصد سرنگوني رژيم ايران را دارد، در حاليكه ما حتي از سرنگوني دولت آمريكا صحبت نمي كنيم.

معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه ايران در بخش ديگري از اين گفت و گو اظهار داشت: مذاكرات ايران و روسيه در خصوص پيشنهاد مسكو مبني بر غني سازي اورانيوم در خاك آن كشور شكست نخورده است.

جليلي تاكيد كرد: ما تاكنون همه تدابير لازم را براي اعتماد سازي انجام داده ايم، به گونه اي كه عملكرد ما مورد ستايش آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز قرار گرفته است.