عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- پرويزمشرف رئيس جمهوري پاكستان ازاستراتژي نظامي اسلام آباد درجنگ برضد القاعده دفاع كرد.

- ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري رژيم صهيونيستي، باقي ماندن ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درمنصبش را تاييد كرد.

- اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد روزگذشته اعلام كرد: ايران پيش ازنشست آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي يك هفته فرصت دارد تا به غرب اين اطمينان را بدهد كه درجستجوي سلاح هاي اتمي نيست.

- صدام عراقي ها را به وحدت و يكپارچگي دعوت كرد و از آيت الله سيستاني به علت جلوگيري ازبروزدرگيري هاي طايفه اي تمجيد كرد.

- كميسرسياست خارجه اتحاديه اروپا، رژيم صهيونيستي را براي بازگرداندن دارايي هاي بلوكه شده تشكيلات خودگردان توسط اين رژيم تشويق كرد.

- درنظرسنجي كه توسط پايگاه اينترنتي بي بي سي در35 كشورجهان انجام شده است 33 كشوربراين باورند كه جنگ آمريكا درعراق پديده تروريسم را افزايش داده است.

- سخنگوي دولت آلمان درواكنش به گزارش روزگذشته روزنامه نيويورك تايمزمبني برحمايت اطلاعاتي اين كشورازجنگ افروزي بوش درعراق اظهارداشت اطلاعات مندرج درنيويورك تايمز نادرست بوده و دولت تحت فشارقرارگرفته است.

- نظرسنجي انجام شده درپايگاه اينترنتي سي بي اس حاكيست محبوبيت بوش با كاهشي دوباره به 34 درصد رسيده است.