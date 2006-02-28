تاكسي هاي نارنجي جذب ناوگان تاكسي تلفني مي شوند

حسين تيموري كرماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ضمن تاكيد بر اينكه تمام تاكسي هاي خطي موظف هستند فقط در ايستگاه تعيين شده به سوار و پياده كردن مسافر بپردازند ، تصريح كرد: فقط تاكسي هاي گردشي نارنجي رنگ موظف به تردد در سطح شهر براي سوار كردن مسافر هستند كه البته برنامه ريزي هايي در حال انجام است كه در آينده نزديك هيچ تاكسي گردشي ديگر به دنبال مسافر در خيابان سرگردان نباشند.

وي با اشاره به برنامه تقويت ناوگان تاكسي تلفني شهر تهران تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، قرار است بخشي از تاكسي هاي گردشي نارنجي رنگ جذب ناوگان تاكسي تلفني شوند.

تيموري تصريح كرد: بازرسان سازمان تاكسيراني در صورت مشاهده تاكسي هاي خطي كه به جاي ايستگاه مانند تاكسي هاي گردشي با تردد در سطح شهر به دنبال مسافر مي گردند ، با آنها برخورد مي كنند.

مديرعامل سازمان تاكسيراني افزود: در صورت مشاهده اين تخلف توسط بازرسان سازمان تاكسيراني ، در ابتدا تاكسي توقيف و سپس راننده متخلف به كميته انضباطي سازمان تاكسيراني فراخوانده مي شود تا به تخلف وي رسيدگي شود.