احمد عزیزی شاعری تاثیرگذار در دوران معاصر است

محمد جواد محقق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آشنایی بنده با احمد عزیزی شاعر انقلابی کرمانشاه به سال های دهه ۵۰ و ۶۰ می رسد یعنی همان سالهایی که وی در همدان سکونت داشت و در برخی نشریات محلی نیز خاطره اولین دیدارم با این شاعر انقلابی به چاپ رسید.

این هنرمند تصریح کرد: چند سال پس از این آشنایی که احمد عزیزی در روزنامه جمهوری اسلامی در تهران و نشریه صحیفه در بخش ضمیمه های فرهنگی فعالیت داشت، با وی ارتباط بیشتری گرفتم و مطالب ادبی و فاخر این شاعر را در جراید دنبال کردم.

وی افزود: عزیزی را می توان هم ردیف با شاعرانی چون یوسف علی میرشکاک و محمد علی محمدی که در روزنامه جمهوری فعالیت داشتند به عنوان نیروهای جوان شهرستانی با استعداد آن زمان برشمرد که جزو چهره های ادبیات در سالهای بعد قرار گرفتند.

محقق با اشاره به اینکه شعر احمد عزیزی به چند دوره تقسیم می شود، ابراز داشت: اشعار او در ابتدا قالبی کلاسیک و زبانی کهنه را به خود گرفته بود اما اشعار سالهای بعد او که در «کفش های مکاشفه» به چاپ رسید کاملا متفاوت نشان داده شد و به عنوان شاعری مطرح، جدی و تاثیر گذار شناخته شد که ذهن و زبان بسیاری از هنرمندان را تحت تاثیر خود قرار داد.

وی ادامه داد: این دوره شعری که چند سال تداوم داشت یکی از درخشان ترین ادوار شعر احمد عزیزی و حتی شعر انقلابی است که سالها بعد نیز رگه هایی از استعداد و نوآوری در آن موج می زد.

محقق گفت: احمد عزیزی علاوه بر شعر در حوزه نثر ادبی نیز ورود پیدا کرد و به تولید آثاری پرداخت که امروزه در قالب کتب شطحیات معروف شده است.

وی ابراز داشت: به نظر امروزه شطحیات به معنای قدمایی خود نیست و تفاوت هایی با گذشته دارد که آثار این هنرمند کرمانشاهی چهره دیگری از این قالب هنری را به ما شناساند.

این هنرمند تصریح کرد: شطحیات یا نثر ادبی احمد عزیزی را می توان پایه گذار نوع خاصی از این قالب ادبی دانست که رگه های عناصر فلسفی در لایه های زبان آن دیده می شود و با تصرف زبان و بیانی اثر بخش، مفاهیم جدیدی را خلق می کند.

محقق اظهار داشت: در این راستا و خلق این آثار شخص دیگری به این شیوه و در این مسیر گامی بر نداشته است و احمد عزیزی را می توان در حقیقت یگانه در این مسیر به حساب آورد.