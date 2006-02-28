مسلمانان با اتحاد در مقابل دشمنان ايستادگي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نسيج، شوراي بين المللي فقه اسلامي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي انفجارهاي اخير سامرا و حرم مطهر امام هادي (ع) و امام حسن عسگري(ع) را به شدت محكوم كرد.

شوراي مذكور كه اقدامات اخير را دشمني با امامان عسگريين قلمداد كرد، خواستار اتحاد مسلمانان شيعه و سني عراق شد و از آنان خواست تا در اين شرايط بحراني از انتقام و دشمني با يكديگر بپرهيزند.

اين شورا طي بيانيه اي از همه مسلمانان خواست كه از افراط و خشونت دوري كنند و در اين فرصت گرانبها در صفي واحد، دشمنان مسلمانان را شناسايي كرده و با آنها روبه رو شوند.

شوراي بين المللي فقه اسلامي از مسلمانان خواست تا از دامن زدن به فتنه ها دوري و پشت ملت عراق و مسلمانان بايستند و توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب كنند و به اجراي احكام الهي اهتمام ورزند.