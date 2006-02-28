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۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

شوراي بين المللي فقه اسلامي ضمن محكوميت انفجار سامرا:

مسلمانان با اتحاد در مقابل دشمنان ايستادگي كنند

مسلمانان با اتحاد در مقابل دشمنان ايستادگي كنند

شوراي بين المللي فقه اسلامي طي بيانيه اي انفجارهاي اخير سامرا را كه منجر به تخريب و ويراني بخشي از حرم امام هادي(ع) و امام حسن عسگري(ع) شد، به شدت محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نسيج، شوراي بين المللي فقه اسلامي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي انفجارهاي اخير سامرا و حرم مطهر امام هادي (ع) و امام حسن عسگري(ع) را به شدت محكوم كرد.

شوراي مذكور كه اقدامات اخير را دشمني با امامان عسگريين قلمداد كرد، خواستار اتحاد مسلمانان شيعه و سني عراق شد و از آنان خواست تا در اين شرايط بحراني از انتقام و دشمني با يكديگر بپرهيزند.

اين شورا طي بيانيه اي از همه مسلمانان خواست كه از افراط و خشونت دوري كنند و در اين فرصت گرانبها در صفي واحد، دشمنان مسلمانان را شناسايي كرده و با آنها روبه رو شوند.

شوراي بين المللي فقه اسلامي از مسلمانان خواست تا از دامن زدن به فتنه ها دوري و پشت ملت عراق و مسلمانان بايستند و توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب كنند و به اجراي احكام الهي اهتمام ورزند.

کد مطلب 296492

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