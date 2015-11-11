۲۰ نوامبر؛ تاریخ برگزاری نشست ژنو درباره یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، نشست ژنو درباره یمن در روز ۲۰ نوامبر (29 آبان ماه) برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، قرار است در این نشست احزاب مخالف دولت فراری یمن با نمایندگان این دولت بر سر میز مذاکرات بنشینند.

این در حالی است که منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن روز گذشته اسامی هیأت اعزامی دولت فراری خود به این نشست را اعلام کرده بود.

منصور هادی در حالی با نشستن بر سر میز مذاکره موافقت کرده است که در طول هشت ماه تجاوز بی رحمانه سعودیها به مردم بی گناه یمن همواره در مسیر هرگونه راه حل سیاسی بحران این کشور مانع تراشی کرده است.

گفتنی است، با وجود موافقت طرفین برای ورود به مذاکرات در ژنو، حملات ددمنشانه رژیم آل سعود به نقاط مختلف یمن همچنان ادامه دارد.