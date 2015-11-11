اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اسفد ماه در سراسر کشور برگزار می شود که برای برگزاری باشکوه و مشخص شدن کمیته های مختلف و وظایف ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در شهرستان اهر، شامگاه چهارشنبه اولین جلسه ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی در این شهرستان برگزار شد.

رئیس ستاد پیشگیری و پیگیری جرائم انتخاباتی شهرستان اهر در این جلسه گفت: برابر قانون با افرادی که به هر نحوی از انحاء با استفاده از اموال و امکانات دولتی بر له یا علیه هریک از کاندیداها اقدام کند برخورد جدی خواهد شد.

حجت الاسلام محمدعلی نظری در جلسه ستاد پیشگیری و پیگیری جرائم انتخاباتی شهرستان اهر ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا ...الحسین(ع) با اشاره به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به دادگستری های سراسر کشور مبنی بر تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات ستاد مذکور افزودند ستاد هریک ماه تشکیل جلسه و مسائل انتخاباتی مورد بررسی و خروجی آن به ستاد استانی مستقر در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گزارش خواهد شد.

وی همچنین گفت: تلاش و جدیت با پیشگیری از هرگونه جرائم و پیگیری و رسیدگی و برخورد قاطع با مجرمین انتخاباتی با ایجاد فضای آرام جهت برگزاری انتخابات با حضور گسترده و حداکثری مردم شریف در پای صندوقهای رای تحقق یابد.

رئیس ستاد پیشگیری و پیگیری به جرائم انتخاباتی شهرستان اهر از تعیین شعب ویژه در دادسرا و محاکم جهت رسیدگی به جرائم انتخاباتی خبر داد، افزود: برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دادگستری اهر با اختصاص شعبه ویژه به جرائم انتخابات در کمترین زمان رسیدگی می کند.

تمهیدات لازم برای جلوگیری از جرائم انتخاباتی اتخاذ شود

وی اضافه کرد: برابر قانون با افرادی که به هر نحوی از انحاء با استفاده از اموال و امکانات دولتی بر له یا علیه هریک از کاندیداها اقدام کند برخورد جدی خواهد شد.

یعقوب شهبازپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر در حاشیه این جلسه در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر گفت: با رصد و شناسائی افراد و عوامل متخلف و مجرم انتخاباتی به اعضای ستاد گزارش تا تدابیر و تمهیدات لازم معمول و از بروز هرگونه جرائم در این راستا جلوگیری گردد.

وی همچنین به برخورد قاطع با مجرمین انتخاباتی تاکید کرد و گفت: همه فعالیت های کاندیداهای انتخاباتی رصد می شود و باید همه مردم و مسئولان و نیز کاندیداها تابع قانون باشند.