8 ميليون روستايي دفترچه بيمه دريافت نكرده اند

دكتر جهانبخش اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس برآورد سازمان بيمه خدمات درماني بايد 23 ميليون دفترچه بيمه بين روستاييان توزيع مي شد اما در حال حاضر و با پايان طرح فقط 15 ميليون روستايي دفترچه بيمه خود را دريافت كرده اند كه در اين ميان 8 ميليون روستايي به دليل ناراضي بودن و همچنين تحت تكفل بودن فرزندان خود ، دفترچه بيمه دريافت نكرده اند.

وي افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر برخي مراكز درماني در روستاهها از تجهيزات لازم برخوردار نيستند ، به طور حتم روستاييان در دريافت خدمات با مشكل مواجه مي شوند كه در صورتي كه اين مراكز مجهز به امكانات لازم شوند مشكلات درماني روستاييان تا حدودي برطرف خواهد شد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ، همچنين اطلاع رساني ضعيف در خصوص دفترچه بيمه را ، در عدم دريافت دفترچه توسط تعداد بسياري از روستاييان موثر دانست و گفت: سازمان بيمه خدمات درماني اطلاع رساني دقيقي در خصوص خدمات اين دفترچه ارايه نداده و اكثر روستاييان از خدمات بيمه اي كه مي توانند از دفترچه دريافت كنند ، بي اطلاع هستند.