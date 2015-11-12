امکان خرید بیمه سربازی حداکثر تا دو ماه/ افزایش ۲۵ درصدی سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

پیش‌بینی افزایش ۲۵ درصدی جمعیت سالمندان کشور

رئیس سازمان بهزیستی با توجه به اهمیت توجه به شاخص‌ها و عوامل موثر بر زندگی سالمندان گفت: پیش‌بینی می‌شود ۲۵ درصد جمعیت کشور در سال ۱۴۲۹ سالمند باشند.

انوشیروان محسنی بندپی در روزهای ابتدای این هفته گفت: سازمان بهزیستی آمادگی خود را جهت همکاری در همه مسائل مرتبط با حوزه سالمندی با صندوق جمعیت ملل متحد اعلام می‌دارد.

وی با اشاره به افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عفونی در سال‌های اخیر در کشور، گفت: خوشبختانه شاخص‌های سلامت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است و به همین دلیل موجب افزایش امید به زندگی هستیم.

جمع آوری امضا برای بررسی خارج نوبت طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در هفته جاری از جمع آوری امضا برای بررسی خارج از نوبت طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند خبر داد و گفت: فقط در این صورت این طرح تا قبل از پایان سال در دستور بررسی قرار می گیرد.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند از کارافتاده چندی قبل مطرح شد و برهمین اساس در دستور بررسی کمیسیون ها قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای این طرح فوریتی در نظر گرفته نشده است، گفت: به همین دلیل باید برای بررسی روال عادی طی شود و مدت ها در نوبت بررسی قرار گیرد که این موضوع خود زمان بر است.

بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این هفته اظهارداشت: دولت یازدهم ۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های سازمان تأمین اجتماعی را تعیین تکلیف و به این سازمان برگرداند.

دکتر سید تقی نوربخش با بیان اینکه ارزش ریالی پروژه های نیمه تمام و در حال احداث این سازمان ۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: امکان تامین منابع لازم برای این پروژه ها در داخل کشور مشکل است و باید از تکنولوژی و منابع خارجی استفاده کرد.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد اجتماعی و اقتصادی است که مطابق با منشور بین المللی سازمان جهانی کار فعالیت می کند.

نگرانی از آسیب های فضای مجازی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در روزهای میانی هفته جاری به ضرورت راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرهای کوچک اشاره کرد و گفت: توسعه اورژانس اجتماعی از شیوع آسیب های اجتماعی در کشور جلوگیری می کند.

سید حسن موسوی چلک افزود: در حال حاضر استفاده از فضای مجازی در میان مردم ایران نسبت به گذشته بسیار فراگیر شده و البته به گفته متخصصین و آسیب شناسان سن استفاده از فضاهای مجازی نیز در میان نوجوانان کاهش یافته است.

وی ضمن ابراز نگزانی از آسیب های فضای مجازی ، تاکید کرد: باید استفاده درست از فضای مجازی به کاربران آموزش داده شود و سواد بهره برداری مناسب افزایش پیدا کند و در این خصوص مسئولان باید چاره ای بیاندیشند در غیر این صورت در سال های آینده دیگر نمی توان با آسیب های اجتماعی ایجاد شده مقابله کرد.

یک میلیون تولد در سال جاری

آمارهای لحظه‌ای سازمان ثبت احوال در این هفته نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیون و ۶ هزار و ۸۵۸ نفر در کشور متولد شده اند و همچنین بیش از ۱۳ هزار کودک نیز فوت شد است.

بر اساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا این لحظه یک میلیون و ۶ هزار و ۸۵۸ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۵۱۵ هزار و ۵۱۱ نفر پسر و ۴۹۱ هزار و ۳۴۷ نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال ۹۴ تا کنون ۷۸۵ هزار و ۳۵۲ تولد در نقاط شهری و ۲۲۱ هزار و ۵۱۰ ولادت نیز در نقاط روستایی ثبت شده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال جاری تا این لحظه ۲۳۱ هزار و ۱۱۱ نفر بوده که ۱۲۲ هزار و ۴۸۸ نفر مرد و ۱۰۸هزار و ۶۲۳نفر نیز زن بوده اند.

۱۱۰ هزار متقاضی خرید بیمه سربازی و جبهه

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بابیان جزییات خرید بیمه خدمت سربازی و حضور در جبهه گفت: تاکنون ۱۱۰هزار متقاضی خرید بیمه سربازی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند.

سیروس نصیری در آخرین روز هفته جاری در مورد خرید بیمه سربازی، گفت: افرادی که قصد خرید بیمه خدمت سربازی را دارند، باید در زمان تقاضا بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی باشند و قبل از تقاضا نیز دو سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند که البته متصل بودن آن مهم نیست و در مجموع باید سوابق آنها به دو سال برسد.

وی با تاکید بر اینکه افراد علاوه بر خدمت سربازی، مدت حضور در جبهه را نیز می‌توانند خریداری کنند، گفت: متقاضیان می‌توانند علاوه بر دو سال خدمت سربازی، طول مدت حضور جبهه خود را نیز با همان شرایط خدمت سربازی از سازمان تامین اجتماعی خریداری کنند تا جزء سوابقشان در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، ۱۲۸ هزار نفر متقاضی خرید بیمه خدمت سربازی بودند، تاکید کرد: بر اساس آخرین آمارها در پنج ماهه اول امسال ۱۱۰هزار نفر متقاضی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کردند.