احداث سه سالن سینما در مرکز سیتی سنتر شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در حاشیه حضور در نمایشگاه مطبوعات، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از طرح های قابل توجه و تعریف شده در شهر شهریار به پروژه سیتی سنتر واقع در محدوده میدان معلم باز می گردد که مقرر است با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری برسد.

وی افزود:بخش ها و امکانات متعددی در این مجموعه عظیم پیش بینی شده که احداث کتابخانه و قرائت خانه، فرهنگسرا، روف گاردن در بالای پشت بام در مساحتی به وسعت دو هکتار، ساخت فضای تفریحی مختص بانوان، احداث هزار و ۵۰۰ واحد پارکینگ عمومی و طبقاتی هوشمند از نمونه های آن به شمار می رود.

صفرزاده گفت:مقرر است ۲۰ هزار متر فضای تجاری نیز در این مجموعه احداث شود که با توجه به محاسبات ارزیابی شده در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه عظیم تزریق خواهد شد.

صفرزاده در خصوص علت احداث سه سالن سینما در یک مجموعه واحد گفت:استاندارد های روز اروپا در قالب چنین الگوهایی طراحی می شود، زیرا همزمان امکان نمایش سه فیلم در آن مهیا می شود و به واقع تنوع اکران ها را در این مجموعه افزایش می دهد اما در صورت ساخت یک سالن با ۷۵۰صندلی، تنها امکان نمایش یک فیلم وجود داشت.