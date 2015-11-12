دستگاه های فرهنگی باید از هنرمندان شاخص کردستان حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان شامگاه چهارشنبه از نمایشگاه گروهی عکس هنرمندان عکاس عضو خانه عکاسان حوزه هنری استان کردستان با موضوع «زنان کرد» بازدید کرد و در این بازدید مدیرکل حوزه استاندار و رئیس حوزه هنری استان کردستان هم استاندار را همراهی می کردند.

استاندار کردستان دراین بازدید در جمع خبرنگاران بر پیگیری و توجه در رفع مشکلات و مطالبات قانونی بانوان استان تاکید کرد و گفت: امروز هنر از حالت گذشته خارج شده و در حال فتح فضاهای جدیدی است و بنابراین از طریق هنر می توان در توجه دادن جامعه به مسائل پیرامون سریع تر اقدام کرد.

عبدالمحمد زاهدی با بیان اینکه زنان در جامعه کُرد، نقش والا و رفیعی داشته و دارند، بیان کرد: زنان همواره در آثار هنری مظهر پاکی، صفا، مهربانی، گذشت و دیگر خصلت های نیکو بوده و هستند.

وی عنوان کرد: جای بسی خرسندی است که جمعی از هنرمندان استان چنین موضوع ارزشمندی را سرلوحه کار خود قرار داده اند و با نمایش گذاشتن آثار زیبا در این مجموعه، تاکیدی هنرمندانه بر جایگاه رفیع بانوان کرده اند.

وی با اشاره به اینکه قطعا مشارکت بانوان در عرصه های مختلف منجر به سرعت بخشیدن به روند توسعه و پیشرفت کشورمان خواهد شد، اظهارداشت: توجه به مسائل زنان یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید در استان کردستان است.

استاندار کردستان بیان کرد: با مشارکت بانوان در عرصه های مختلف حرکت در مسیر پیشرفت استان سریعتر خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: دستگاه‌های فرهنگی باید از هنرمندان به ویژه هنرمندان شاخص استان حمایت و پشتیبانی کنند.

نمایشگاه عکاسی «زنان کرد»، حاصل مشارکت ۲۱ نفر از هنرمندان عکاس عضوخانه عکاسان حوزه هنری استان کردستان است که در آن ۶۱ قطعه عکس شامل: ۲۵ قطعه عکس ۷۰×۵۰ و ۶ مجموعه عکس ازروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه برپا شده و به مدت یک هفته تا شنبه ۲۳ آبان همه روزه صبح و عصر در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج پذیرای علاقه مندان خواهد بود.