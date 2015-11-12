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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۹:۳۳

در مهر ماه امسال/

۱۱ هزار متر مربع از معابر و خیابان‌های سطح شهر سنندج آسفالت شد

۱۱ هزار متر مربع از معابر و خیابان‌های سطح شهر سنندج آسفالت شد

سنندج- مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری سنندج از تولید هزار و ۵۰۰ تن آسفالت در مره ماه سالجاری خبر داد و گفت: با این مقدار آسفالت تولید شد بیش از یازده هزار متر مربع از محلات ومعابر سطح شهر آسفال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، جلال اصغری گفت: با توجه به مشکلات ناشی از آسفالت نبودن معابر و  محلات و در  راستای تحقق نهضت آسفالت در  سالجاری  عملیات لکه گیری و آسفالت  خیابان‌های سطح شهر بصورت مستمر و با برنامه ریزی در حال اجرا است.

وی از تولید بیش از هزار و ۵۰۰ تن آسفالت در مهرماه سالجاری خبر داد و بیان کرد: با این مقدار آسفالت تولیدشده بیش از ۱۱ هزار متر مربع از معابر سطح شهر آسفالت شد.

وی اظهارداشت: از این میزان آسفالت تولیدی در مهر ماه  ۱۰۵ تن  در سطح شهرداری منطقه یک، بیش از ۸۲ تن  در سطح شهرداری منطقه دو، بالغ بر ۱۵۱ تن در سطح  شهرداری  منطقه سه و ۶۷ تن  در ناحیه بهاران و بیش از هزار و ۱۷۰ تن  صرف آسفالت طرحهای عمرانی شد.

 اصغری در خصوص فعالیت‌های عمرانی سازمان خدمات موتوری ادامه داد: در حال حاضر این سازمان در حال  اجرای پروژه بهسازی و تعریض کمربندی آبیدر، پروژه احداث بلوار ۲۴ متری دگایران و پروژه احداث بلوار ۳۶ متری اتصالی میدان شهیده فاتحی کرجو و کمربندی آبیدر است.

وی عنوان کرد: امیدواریم تا شروع فصل سرما بتوانیم نسبت به لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان‌های اصلی اقدام کنیم.

کد مطلب 2965040

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