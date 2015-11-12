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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۹:۵۸

معاون زیارتی و گردشگری استاندار فارس:

روند ساخت باغ موزه مشاهیر فارس شتاب بگیرد

روند ساخت باغ موزه مشاهیر فارس شتاب بگیرد

شیراز – معاون زیارتی و گردشگری استاندار فارس بر تسریع و شتاب روند ساخت باغ موزه مشاهیر فارس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی صبح پنج شنبه در جریان بازدید از پروژه باغ موزه مشاهیر فارس، گفت: باغ موزه مشاهیر فارس که در شیراز در حال ساخت است، تقریبا بزرگ ترین و اولین باغ موزه مشاهیر کشور با این زیربنا و ساخت است.

وی با اشاره به زمین ۲۸ هزار متر مربعی پروژه، افزود: با توجه به وسعت و هزینه زیاد پروژه در دو فاز تعریف شده که امیدواریم با تامین اعتبارت بتوانیم زودتر پروژه را به سرانجام برسانیم.

معاون زیارتی و گردشگری استاندار فارس تاکید کرد: روند شتاب ساخت باغ موزه مشاهیر فارس باید بیشتر از هم اکنون باشد.

رستمی ادامه داد: از مدیرکل میراث فرهنگی و پیمانکار پروژه درخواست می کنیم که سرعت کار را افزایش دهند و در عوض ما نیز سعی می کنیم تا تامین اعتبارات مالی پروژه را پیگیری کنیم.

وی گفت: امیدواریم پروژه در موعدزمانی مشخص شده به سرانجام برسد.

کد مطلب 2965041

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