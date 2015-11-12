کولاک برف در کوهرنگ/ مسدود شدن جاده ارتباطی دهستان موگویی

به گزارش خبرنگار مهر، دهستان موگویی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در شمال‌غرب استان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی مرز این استان، با استان لرستان قرار دارد.

این دهستان شامل ۱۵ روستا با جمعیتی در حدود چهار هزار و۵۰۰ نفر، دارای ۷۵۰ خانوار است و مرکز آن روستای خویه‌ است.

این دهستان در شهرستان کوهرنگ در ارتفاعات و در منطقه ای که بیشترین بارش استان چهارمحال و بختیاری اتفاق می افتد قرار دارد.

بارش برف شب گذشته در این منطقه راه ارتباطی این منطقه را به شهر چلگرد مرکز شهرستان و مرکز و دیگر شهرهای استان مسدود کرد.

نجات سرنشیان یک خودرو از مرگ حتمی در کولاک برف

بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش برف و کولاک در شب گذشته راه ارتباطی دهستان موگویی در حال حاضر مسدود شده است و تردد از این جاده بسیار مشکل و خطر آفرین است.

فرزاد حسینی ادامه داد: روستائیان منطقه از این جاده تردد نکنند.

وی اظهار داشت: یک خودرو دارای پنج سرنشین در مسیر روستای سرآقاسید در حال حرکت بود و گرفتار کولاک و برف شد که با امداد رسانی به موقع، سرنشینان این خودرو از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.