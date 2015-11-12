  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۹

کولاک برف در کوهرنگ/ مسدود شدن جاده ارتباطی دهستان موگویی

کوهرنگ - بارش شدید برف در کوهرنگ به همراه کولاک شدید موجب مسدود شدن جاده ارتباطی روستاهای دهستان موگویی این منطقه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دهستان موگویی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در شمال‌غرب استان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی مرز این استان، با استان لرستان قرار دارد.

این دهستان شامل ۱۵ روستا با جمعیتی در حدود چهار هزار و۵۰۰ نفر، دارای ۷۵۰ خانوار است و مرکز آن روستای خویه‌ است.

این دهستان در شهرستان کوهرنگ در ارتفاعات و در منطقه ای که بیشترین بارش استان چهارمحال و بختیاری اتفاق می افتد قرار دارد.

بارش برف شب گذشته در این منطقه راه ارتباطی این منطقه را به شهر چلگرد مرکز شهرستان و مرکز و دیگر شهرهای استان مسدود کرد.

نجات سرنشیان یک خودرو از مرگ حتمی در کولاک برف

بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش برف و کولاک در شب گذشته راه ارتباطی دهستان موگویی در حال حاضر مسدود شده است و تردد از این جاده بسیار مشکل و خطر آفرین است.

فرزاد حسینی ادامه داد: روستائیان منطقه از این جاده تردد نکنند.

وی اظهار داشت: یک خودرو دارای پنج سرنشین در مسیر روستای سرآقاسید در حال حرکت بود و گرفتار کولاک و برف شد که با امداد رسانی به موقع، سرنشینان این خودرو از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

