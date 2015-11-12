مغایرت لایحه ثبت اختراع دولت با نقشه جامع علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی شمسی پور در برنامه «تیتر امشب» با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها درباره اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: نقشه جامع علمی کشور یکی از افتخارات ملی است و ما از معدود کشورهایی هستیم که نقشه و راه علمی خود را شناخته ایم.

وی افزود: ولی مهمتر از اینکه ما نقشه راه داشته باشیم، این است که آن را به خوبی اجرا کنیم، مقام معظم رهبری نیز به اجرای دقیق نقشه جامع کشور اشاره کردند.

مدیر کل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور درباره تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها افزود: موضوع تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها یک کار عظیم و یک تحول بزرگ، می تواند باشد. اینکه چه رشته ای، چه تعداد دانشجو، در چه مقطعی، با چه جنسیتی در کجا داشته باشیم در حقیقت سیاست هایی ابلاغ شده ما را سوق می دهد به سمت احصاء نیازها و استعدادهای ملی، توجه به عرضه و تقاضا و هرم مقاطع تحصیلی که اثر آن به بحث اشتغال و اقتصاد مملکت بازمی گردد.

ارایه طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم و بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی ادامه داد: وزارتین علوم و بهداشت هر دو طرح آمایش خود را آماده کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه داده اند، البته وزارت بهداشت کمی زودتر این کار را انجام داد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسید و باید وارد مرحله بعد یعنی تدوین آیین نامه و اجرا شود، و در مجموع می توان گفت که وزارت بهداشت عملکرد رضایت بخشی دراین زمینه داشته است.

وی ادامه داد: وزارت علوم نیز دو سه هفته پیش این طرح آمایش را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد، طرح خوبی است، البته نقایصی دارد که باید برطرف شود.

آخرین وضعیت مصوبه مالکیت صنعتی و ثبت اختراع

شمسی پور در ادامه درباره آخرین وضعیت مصوبه مالکیت صنعتی و ثبت اختراع گفت: یکی از اقدامات مهم نقشه جامع علمی کشور همین موضوع بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت و اعتبار سنجی مالکیت صنعتی نظام ثبت اختراعات در قوه مجریه، اتفاق بزرگی است که باید رخ دهد در حال حاضر این ثبت در قوه قضائیه انجام می شود و باید به قوه مجریه منتقل شود.

لایحه دولت درباره مالکیت صنعتی و ثبت اختراع مغایر با نقشه جامع است

وی تصریح کرد: دولت در لایحه ای که تدوین کرده و به مجلس ارایه داده، ثبت را در قوه قضائیه پیش بینی کرده که مغایر با نقشه جامع است و این لایحه ایراد دارد. امیدواریم این ایراد بزرگ در کمیسیون های مجلس برطرف شود.

آخرین وضعیت مصوبه حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری

مدیر کل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور درباره آخرین وضعیت مصوبه ستاد راهبردی نقشه جامع مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری نیز گفت: این مصوبه اجرایی شده، دانشجویان دکتری محرک موتور مولد علمی کشور هستند، مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه ها تذکر دادند که شیب رشد علمی کند شده، شاید قسمتی به این موضوع بازگردد که دانشجویان دکتری به سن ازدواج رسیده‌اند و باید مساله اشتغال آنها حل شود.

وی افزود: این دانشجویان نمی توانند تمام ساعات را در آزمایشگاه‌ها باشند و مجبورند چند ساعتی بیرون از دانشگاه باشند و شاید یکی از دلایل کاهش مستندات علمی همین مساله باشد.

شمسی پور افزود: وزارت بهداشت یک حقوق مختصر به این دانشجویان اختصاص می داد که این کار ادامه دارد ولی وزارت علوم در سطح پایین‌تر قرار گرفته و وام دکتری می دهد که شاید دانشجویان نخواهند وام دریافت کنند، لذا باید یک حقوق مکفی برای این دانشجویان در نظر گرفته شود.