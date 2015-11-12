اعتبار هر رسانه به صداقت آن است/ حرفم را تحریف کرده اند

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که آیا شما قائل به این جمله «که وقت ما بیشتر از دیدن رسانه ها می ارزد» هستید که از شما نقل شده است؟ بیان کرد: من نه فقط در مقام رییس سازمان سینمایی بلکه به عنوان یک شهروند به رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی احترام می گذارم و قطعا در جهان مدرن امروز که جریان اطلاعات نقش مهمی دارد و قدرت در دستان کسی است که آگاهی بیشتری دارد، هیچ گاه نمی توان خود را از رسانه و خبر بی نیاز دانست.

وی درباره جمله ای که از وی نقل شده است، بیان کرد: در گفتگویی که در روزهای گذشته با خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از رسانه های رسمی کشور داشتم بحث برنامه «هفت» و سایت «سینماپرس» پیش آمد که من در آن گفتگو اشاره کردم به دلیل اینکه صبح ها ساعت ۶ باید عازم محل کار شوم و ساعت پخش این برنامه دیروقت است موفق به تماشای آن نمی شوم ولی مباحث آن را دنبال می کنم و حتی بازتاب های آن را هم می خوانم. ولی درباره آن سایت نیز پرسیده بودند که من اشاره کردم تاکنون این سایت را کلیک نکرده ام.

آنچه در خبرگزاری تسنیم منتشر شده منطبق با گفته من است

رییس سازمان سینمایی افزود: آنچه در خبرگزاری تسنیم منتشر شده منطبق با گفته من است، ولی متاسفانه در تیتر سایت «سینماپرس» واژه «رسانه ها» افزوده شده که اضافه کردن این واژه مفهوم صحبت مرا عوض کرده است.

رییس سازمان سینمایی همچنین با اشاره به اینکه از زمان حضور در وزارت ارشاد سعی کرده است در سالگرد تاسیس رسانه ها، دیداری با دست اندرکاران آن رسانه داشته باشد و به همین منظور در سالگرد تاسیس خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۹ آبان از این رسانه بازدید کرده است، عنوان کرد: تعامل و رابطه ما با رسانه ها بر اساس احترام و دوستی است و همواره از مشورت و همراهی همکاران خوب رسانه ها بهره مند شده ایم.

ایوبی با تاکید بر اینکه رابطه سالم با رسانه ها همواره در دستور کار بوده است، عنوان کرد: در حال حاضر که نمایشگاه مطبوعات در حال برگزاری است من ضمن ابراز خرسندی از وجود رسانه های معتبر در کشور به همه دست اندرکاران و فعالان عرصه خستگی ناپذیر رسانه ها که بر اساس صداقت و اصول حرفه ای و اخلاقی فعالیت می کنند، خسته نباشید گفته و ابراز امیدواری می کنم که فعالیت رسانه ها در کشور ما هر روز پرقدرت تر شود.

وی در پایان عنوان کرد: مطالعه منظم رسانه ها و در جریان اخبار قرار گرفتن یکی از لازمه های مدیریت است ولی از سوی دیگر اعتبار هر رسانه ای را مطالب معتبر و باکیفیت آن تعیین می کند.