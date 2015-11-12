نرجس عباسپور با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن صنفی ووشو جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مسابقات قهرمانی کشور کمیته خوجائو(پنجه ببر) را به میزبانی شهرستان گناوه به نام خلیج فارس برگزار کند.

رئیس انجمن صنفی ووشو شهرستان گناوه گفت: بهترین‌های ووشوی ایران در این مسابقات حضور داشته و مراسم اختتامیه با اجرای حرکات زیبای رقص شیر چینی که برای اولین بار توسط هنرمندان ووشو کار اجرا می شود، برگزا خواهد شد

عباسپور در ادامه بیان کرد: جوایز این مسابقات شامل حکم قهرمانی، مدال و کمربندطلایی است و همچنین به مربیان نیز جوایز نفیسی اهدا می شود.

وی تصریح کرد: این مسابقات در راستای شعار همدلی، همراهی و توسعه ورزش در سطح کشور و استان بوشهر در سالن دانشگاه پیام نور گناوه برگزار می شود.

رئیس انجمن صنفی ووشو شهرستان گناوه در پایان گفت: در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی صورت گرفته آیین پایانی مسابقات را در ساحل شهر گناوه به صورت باشکوه برگزار کنیم.