سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس جمهور در آئین افتتاحیه نمایشگاه در مورد نقد رسانهای دولت و اینکه هدف رئیس جمهور از این نوع مواجهه با رسانههای منتقد دولت چیست؟ گفت: رئیس جمهور باور گفتمانی خود را به حوزه رسانه و تضمین آزادیهای رسانهای اعلام کرد و این همان چیزی بود که او در ایام انتخابات به مردم قول آن را داده بود.
وی در توضیح بیشتر این مسئله یادآور شد: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و عدم ورود به حوزه حریم خصوصی افراد و همچنین گسترش نهادهای صنفی از جمله نهاد صنفی مطبوعات و باز شدن فضای رسانهای، همان چیزهایی است که آقای روحانی در انتخابات به مردم وعده کرده بود. سخن رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در حقیقت تاکید روشن و شفافی بود به وعدههایی که در انتخابات به مردم داده بود و پیام روشن آن، این است که رئیس جمهور به همه شعارهایی که داده است، همچنان وفادار است.
مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید مسئولان در برابر انتقادات رسانهها در زمینههای مختلف، بهتر است آستانه تحمل خود را بالا ببرند نه اینکه رسانهها را تهدید کنند؟، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر حداکثر فضای لازم برای نقد وجود دارد ولی متاسفانه عدهای از مرزهای نقد عبور کردهاند.
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