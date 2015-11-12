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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

آغاز عملیات پاکسازی شهرک کرد نشین سنجار عراق

آغاز عملیات پاکسازی شهرک کرد نشین سنجار عراق

نیروهای پیشمرگه عراق عملیات گسترده ای را برای باز پس گیری شهرک سنجار از وجود تروریست های داعش آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای پیشمرگه عراق، طی ساعات اولیه صبح امروز، عملیات گسترده ای را برای پاکسازی شهرک کرد نشین سنجار در شمال عراق آغاز کردند.

این عملیات با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف مقابله با داعش همراه است. طی بیانیه ای که پیشمرگه ها در این خصوص منتشره کرده اند، عملیات موسوم به «سنجار آزاد» با هدف باز پس گیری این شهرک از تروریست های داعش و کنترل خطوط امدادی تروریست ها و ایجاد منطقه حائل در آن صورت می گیرد.

 به گزارش مهر، سنجار از یک سال پیش تحت سیطره تروریست های داعش درآمد  و اعضای داعش ضمن قتل عام مردان ساکن در این شهرک، زنان و کودکان را به اسیری و بردگی گرفتند.

سنجار در مسیر اصلی بین شهر موصل در عراق و الرقه در سوریه، دو مرکز اصلی تروریستهای داعش قرار گرفته است.

این در حالی است که ارتش عراق شب گذشته از پاکسازی کامل منطقه «البوحیات» در استان الانبار خبر داد.

کد مطلب 2965076

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