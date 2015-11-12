به گزارش خبرنگار مهر، اللهوردی نوبخت صبح پنجشنبه در بازدید از پایگاه خونگیری اردبیل بابیان اینکه متوسط شاخص خونگیری ۲۷ واحد در هزار است، افزود: در سال ۹۲ از سطح شاخص پایینتر بودیم از در سال گذشته توانستیم به آن دستیابیم.
وی با یادآوری افزایش ۱۶.۳ درصدی خونگیری در سال گذشته متذکر شد: امسال نیز وضعیت خونگیری قبال قبول بوده و ما در طرح جدیدی حتی از متقاضیان درخواست میکنیم در نوبت خونگیری منتظر بمانند و در زمانی که نیاز بیشتری هست جهت خونگیری مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان با تأکید به اینکه در بخش خونگیری بانوان هرچند وضعیت استان بهتر شده اما راضیکننده نیست، متذکر شد: متوسط کشوری اهداکنندگان خون زن ۴.۵ درصد است و در اردبیل توانستیم به ۵.۵ درصد برسیم.
نوبخت بهضرورت فرهنگسازی مناسب تأکید کرد و افزود: در این خصوص رسانهها میتوانند نقش مؤثری داشته باشند و ما انتظار داریم ضرورت اهدای خون در جامعه نهادینه شود.
وی بابیان اینکه هر یک واحد خون میتواند جان سه بیمار را نجات دهد، اضافه کرد: در حال حاضر تلاش ما بر این است اهدای خون از یک اقدام هیجانی به یک اقدام هدفمند در جامعه تبدیلشده و بااحساس مسئولیت همراه باشد.
مدیرکل انتقال خون استان به فعالیت مطلوب پایگاههای خونگیری در استان اشاره و تأکید کرد: انتظار میرود شهروندان بهویژه در مقاطعی از سال که جهت اهدای خون فراخوان داده میشود به پایگاهها مراجعه کنند.
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