رئیس جمهور تاجیکستان مورد استقبال رسمی نواز شریف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما تی وی»، ریاست جمهوری تاجیکستان «امام علی رحمان اف» در راس هیئتی بلندپایه از وزرا، مسئولان دولتی و تعداد زیادی از تجار و سرمایه گذاران این کشور وارد اسلام آباد شد و مورد استقبال رسمی محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان قرار گرفت.

این سفر با توجه به گسترش همکاریهای دو جانبه در بخشهای سیاسی، اقتصادی، انرژی، توسعه زیر ساختها، راه آهن، بزرگراهها، توسعه روابط هوا فضا، توسعه روابط اجتماعی، گسترش روابط فرهنگی و روابط دفاعی - امنیتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پروژه همکاری انرژی منطقه ای «کاسا» بین تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و قرقیزستان یکی دیگر از موضوعاتی است که درباره آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.